Catarci in visita al Parco della Cellulosa: "A lavoro per rafforzare la cura del parco"

Andrea Catarci, assessore al Decentramento, alla Partecipazione e alla Roma dei 15 minuti ha fatto visita al quartiere Casalotti soffermandosi nel polmone verde del territorio: il Parco della Cellulosa.

L’area, riaperta dopo il restyling nel maggio 2023, è stata inserita nel progetto “100 parchi” del Comune e beneficerà di uno stanziamento di tre milioni di euro per una nuova rigenerazione. Le operazioni riguarderanno sia il verde ma anche l’allestimento di attrezzature per attività ludiche e fitness. L’obiettivo della rigenerazione dello spazio verde è quello di farlo diventare un punto focale per la vita dei cittadini del quartiere.

Importante è l’impegno del Comitato Promotore Parco della Cellulosa che da tempo si prende cura dell’area con varie iniziative come sottolinea Catarci:“Il parco si è potenziato anche come presidio di comunità, di socialità e di cultura ambientalista, con la biblioteca autogestita e la sala per le iniziative pubbliche a fare da ulteriori attrattori, grazie al lavoro del Comitato Promotore Parco della Cellulosa, che da tempo lo difende dagli attacchi della speculazione”.

“Con il Comitato” – aggiunge l’assessore – “Stiamo lavorando al rafforzamento del patto di collaborazione per la cura del parco, per migliorare la fruizione di tutti gli spazi e per incentivare ancora di più la cittadinanza attiva, nel rapporto costante con Roma Capitale e il Municipio Roma XIII guidato dalla Presidente Sabrina Giuseppetti”.