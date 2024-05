Dopo oltre un decennio a Castel di Guido arriva la rete idrica e fognaria: "Opera importantissima"

Anni di attesa ma finalmente in via Antonio Neviani, via Enrico Gismondi e via di Castel di Guido, estrema periferia del tredicesimo municipio, arriva il servizio idrico e fognario. A gioire in maniera particolare per non essere più tagliati fuori del mond sono i residenti del consorzio la “Bottaccia”, che hanno dovuto aspettare più di un decennio per la realizzazione di servizi fondamentali nell’ex borgo rurale in cui non era previsto lo sviluppo urbanistico che poi invece, si è realizzato.

“Sono molto soddisfatta di questi risultati. Sono passati oltre 10 anni da quando come allora assessore ai LLPP del municipio XIII seguii il rigetto per la realizzazione dell’impianto di fognatura di via Neviani e Via Gismondi a Castel di Guido” – commenta a RomaToday Sabrina Giuseppetti presidenti del municipio XIII – “Finalmente possiamo dire che anche nella zona più periferica del Municipio portiamo le opere di urbanizzazione primaria. Questo vuol dire che tutti i quartieri sono Roma non come slogan ma come impegno realizzato”.

Nello specifico, i lavori terminati ad inizio 2024 hanno visto la realizzazione di circa 8 chilometri di rete fognaria e di 7 chilometri di rete idrica per un costo totale di quasi quattro milioni di euro (3.676.848,75 euro per la precisione) e che serviranno ben 130 utenze. Nella giornata di oggi, venerdì 24 maggio, sono stati consegnati l'impianti (Unità di depurazione e fognature, unità captazione e adduzione, unità distribuzione idrica) e questo permetterà ai singoli cittadini entro due settimane (10-15 giorni, ndr) di poter fare richiesta ad Acea per l’allaccio.

A RomaToday l’assessore ai Lavori Pubblici del municipio XIII sottolinea: “È un’opera importantissima, un atto di sensibilità che testimonia l’attenzione della giunta verso le periferie. Dal primo giorno del nostro insediamento ci siamo impegnati per dare ai cittadini dell’area questi servizi primari”.

“Un lavoro congiunto fra municipio, comune e Acea che permetterà ai cittadini di beneficiare di questi servizi essenziali” – commenta il consigliere PD Tony Mele.