La consegna delle chiavi del primo appartamento per il "Dopo di noi" nel tredicesimo municipio

Nel tredicesimo municipio è stato formalmente inaugurato il primo appartamento destinato per il "Dopo di Noi". Infatti oggi la minisindaca Sabrina Giuseppetti ha consegnato le chiavi dell'immobile alla cooperativa sociale Ceralaccha e che potrà ospitare disabili gravi e gravissimi rimasti orfani dei genitori.

La struttura, di proprietà dell’ASP Isma che lo ha destinato al patrimonio solidale, è stata resa utilizzabile dopo gli opportuni lavori di ristrutturazione da parte dell’ASP Asilo Savoia. L'immobile situato in Ennio Bonifazi misura circa 60mq e al suo interno si alterneranno 35 ragazzi.

“L’ottica di collaborazione con cui abbiamo lavorato per promuovere e potenziare l’accesso ai servizi da parte delle utenze fragili in carico ai servizi sociali del tredicesimo municipio ha preso forma nella prima casa sul territorio del municipio XIII che l’amministrazione mette a disposizione per i progetti sul Dopo di noi” - dichiara la presidente Giuseppetti.

Arianna Quarta assessore al sociale del tredicesimo municipio commenta: “Senza la sinergia con ISMA e ASP Savoia e il grande lavoro della Direzione socioeducativa del municipio che ha per la prima volta utilizzato la co -progettazione, non sarebbe stato possibile aprire questo spazio. Tra le attività per l’accrescimento delle autonomie troverà spazio una web radio gestita dai ragazzi e uno sportello d’informazione sul dopo di noi aperto al terriotorio che vedrà impegnato con un contratto a tempo determinato un utente. Una bella storia dentro un’altra bella storia grazie all’impegno di Ceralaccha”.

Alla consegna delle chiavi era presente anche Barbara Funari assessore alle Politiche sociali e alla salute di Roma. Queste le sue parole: “I miei auguri più sinceri a Luca che in questo progetto 'dopo di noi' ha trovato anche un lavoro. La sfida è rappresentata proprio in questo 'noi' che ci ha permesso di lavorare tutti insieme, Amministrazione e terzo settore, per obiettivi condivisi. Un 'noi' che diventa un modello per nuovi percorsi di inclusione. E finalmente Roma ha dei luoghi, spazi accoglienti e riconoscibili per questi progetti di autonomia”.