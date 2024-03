L'Academy Casalotti, la scuola calcio che mette sport e socialità a disposizione del quartiere

“Non chiediamo nulla di eccezionale. Soltanto degli spazi di aggregazione per i giovani e per tutto il nostro quartiere”. Parole di Simone Conte presidente dell’Academy Casalotti, società di scuola calcio erede dell’ASD Casalotti la terza squadra della Capitale, dopo Roma e Lazio, ad approdare nel professionismo.

L’Academy è una realtà che gode del supporto della comunità. Rilevata nel 2021 da Conte, ad oggi conta 200 iscritti e vari progetti legati ai giovani e al mondo del pallone. “La nostra mission è quella di mettere lo sport al centro del quartiere e fornire specialmente ai ragazzi un punto di aggregazione togliendoli dalle strade” – ci racconta il presidente. Fra le varie iniziative dell’Academy citiamo la scuola di tecnica, una baby scuola calcio e una scuola di portieri che può contare su un insegnate di altissimo livello: Giovanni Cervone, ex calciatore della Roma con cui ha vinto la Coppa Italia 1990/1991.

La scuola calcio ha il supporto di tutto il quartiere e il sogno di Conte è quello di regalare a Casalotti una società polisportiva e quindi non offrire solo calcio ma anche basket, pallavolo. Insomma mettere a disposizione della comunità un centro sportivo a disposizione e portata di tutti. Le ambizioni/sogni però si infrangono davanti alle difficoltà del quartiere. Ovvero la mancanza di servizi, un tallone d’Achille del quadrante nord-ovest di Roma di cui spesso si sono lamentati i residenti.

L’Academy infatti non ha a disposizione un campo comunale (il problema degli impianti sportivi non riguarda solo Casalotti ma tutta Roma, ndr) ma sta in affitto da un privato e lavora autosostenendosi. Questo limita chiaramente le manovre di Conte e lo rende vincolato alla volontà del legittimo proprietario del campo. “Impossibile non avere un campo comunale che permetta ai ragazzi di fare sport. Noi tireremo avanti finché ce la faremo ma servono le istituzioni. Non stiamo chiedendo nulla di eccezionale a Casalotti ci sono tanti spazi verdi comunali non sfruttati e spesso si pensa a costruire palazzi invece che centri di aggregazione come palestre, biblioteche o campi da calcio”.

Un tema delicato su cui l’Academy si è confrontata con diversi soggetti politici comunali e regionali. L’ultimo in ordine di tempo è stato Andrea Catarci, assessore capitolino al Decentramento, alla Partecipazione e alla Roma dei 15 minuti in visita nel tredicesimo municipio. “Si è mostrato interessato e motivato a darci una mano. So che è una questione che non si risolve in poco tempo ma mi auguro che questa volta ci venga dato ascolto” – ha rivelato a RomaToday Simone Conte. L’assessore infatti martedì 12 marzo si è recato alla scuola calcio. “È bello e importante vedere tanti ragazzi che si allenano che fanno sport nel loro quartiere che non devono fare le traversate per Roma. Dentro Casalotti questo è un pezzo di storia per cercare sport e socialità. La natura privata crea delle problematiche per questo è importante che Roma Capitale faccia uno sforzo per costituire una realtà pubblica. Ci sono progetti in divenire. Nei prossimi anni si farà una realtà pubblica vicino via di Casalotti per un punto di riferimento e ricchezza del quartiere” - ha dichiarato l'assessore Catarci.