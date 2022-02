Cresce il fronte del no ai biodigestori. Contro Gualtieri anche il Pd del municipio Aurelio

Pur di scongiurare un impianto per i rifiuti a Casal Selce il Pd ha scelto di votare con la destra. Così anche l'Aurelio, altro municipio a trazione dem, ha detto no a uno dei due biodigestori fortemente voluti dal sindaco Roberto Gualtieri per trattare l'organico in loco. Stesso copione già visto nel XV parlamentino. Un fronte di contrari che non accenna a placarsi nonostante i tentativi di mediazione del primo cittadino. Associazioni e comitati di quartieri agitano le acque e hanno dalla loro parte anche la Chiesa, che ieri per bocca del nuovo vescovo della Diocesi di Porto Santa Rufina ha espresso il proprio supporto alla battaglia anti impianti. I due siti scelti per ospitare i biodigestori, lo ricordiamo, sono Cesano, piccolo borgo di Roma nord e Casal Selce, appunto, limite nord della Valle Galeria.

Il no dell'Aurelio in aula

Entrando nei dettagli, in municipio XIII (guidato dalla presidente dem Sabrina Giuseppetti) dieci consiglieri di centrosinistra hanno votato con Fratelli d'Italia e Lega un ordine del giorno, a prima firma della consigliera di maggioranza Martina Bordi, durante un consiglio straordinario sul tema che si è svolto nella giornata di ieri. "Ringraziamo il centrosinistra che pur sapendo di andare contro le scelte della Giunta comunale, ha dimostrato un grande senso di responsabilità facendo approvare un documento che va a sostegno dei cittadini di Valle Galeria e dell'intero territorio municipale" ha dichiarato la capogruppo di FdI Isabel Giorgi. M5s e lista Aurelio in Comune sono usciti dall'aula, tra i contrari solo le consigliere Caterina Monticone e Claudia Finelli della lista Calenda. "Il pensiero che, ancora una volta, si sia ceduto alla tentazione di lasciare il passo, non alla soluzione di una criticità importante, bensì all'eco del Nimby è inevitabile" dichiarano in una nota insieme al consigliere capitolino Francesco Carpano. Poi la prognosi infausta: "Gualtieri rischia di fare la stessa fine dell'ex sindaco Marino".

Il no della Chiesa

Ricapitolando, tra i contrari troviamo i municipi XV e XIII, interessati direttamente dagli impianti e guidati da presidenti del Partito democratico, i consiglieri capitolini Antonio Stampete, del Pd, e Nando Bonessio di Europa Verde. Associazioni, comitati di quartiere. Il muro dei "no" si fa più consistente e per Gualtieri la realizzazione dei due biodigestori (Ama parteciperà entro fine marzo, termine prorogato, ai bandi del Pnrr) rischia di non essere poi così semplice. Da ieri pesa anche il supporto ai cittadini del nuovo vescovo della Diocesi suburbicaria di Porto Santa Rufina, quella che si estende da Fiumicino a Santa Marinella passando anche per i municipi XIII e XV di Roma, monsignor Gianrico Ruzza. "Penso che questa diocesi possa e debba impegnarsi per sostenere una cultura della sostenibilità e per difendere l’ambiente in cui viviamo - ha detto durante la celebrazione - e non da ultimo potrà offrire indicazioni alle autorità civili soprattutto quando siano urgenti e necessarie scelte che poi vanno a influenzare le condizioni di salute della popolazione, come potrebbe avvenire nella questione annosa dei rifiuti e oggi dei biodigestori". Un messaggio inequivocabile.

Il sindaco Gualtieri però tiene la barra dritta. Ha più volte precisato che gli impianti in questione si trovano nel programma elettorale. Della serie, non sono certo stati calati dall'alto. E comunque, ha ripetuto l'assessora Sabrina Alfonsi, parliamo di impianti "sostenibili". Gli scettici potranno prendere parte a una gita in programma a Bologna per visitare un impianto gemello. Durante il "conclave" di maggioranza al Divino Amore Gualtieri ha anche detto di essere pronto all'ascolto, ma allo stesso tempo facendo intendere che la decisione è presa. Proteste permettendo.