Il Belvedere delle Fornaci ancora abbandonato. De Gregorio-Finelli (Azione): "Perché non si valorizza?"

Il parco Belvedere delle Fornaci, l’area verde tra via delle Mura Aureliane e via Nuova delle Fornaci, resta ancora in uno stato di abbandono e degrado. Una situazione complicata su cui il municipio XIII non può intervenire e su cui si sta battendo Azione.

Il percorso turistico che permette di godere della vista della Città Eterna, passando dal Gianicolo a San Pietro e viceversa è in un limbo fra privato e pubblico. L’area originaria di una compensazione urbanistica in zona Cavalleggeri, è priva di segnaletica e non è stata consegnata dal costruttore al Comune e dunque non possono iniziare interventi di manutenzione e valorizzazione.

Nessuna segnaletica, area giochi (non a norma) dismessa e ancora non ripristinata. Questa è la fotografica del Belvedere delle Fornaci che seppur inserito nelle aree da decentrare (essendo inferiore ai 20mila mq) non è ancora in carico all'amministrazione pubblica. Circa un anno fa a RomaToday Cinzia Giardini assessora all’ambiente del XIII dichiarò: “Su quell'area c'è in corso la definizione di acquisizione tra proprietà privata, cioè il costruttore che ha realizzato alcuni parcheggi limitrofi e il patrimonio comunale. L'iter è in fase di completamento e quando sarà tutto definito, lo prenderemo in carico”.

Flavia De Gregorio e Claudia Finelli, rispettivamente capogruppo capitolino e consigliera del municipio XIII di Azione hanno protocollato una richiesta di accesso agli atti. Obiettivo è far luce su questa situazione, su questo buco burocratico che non permette ai cittadini di godere appieno dell’area.

“Questo parco, che potrà beneficiare di fondi per la manutenzione solo una volta ultimato il passaggio della proprietà, andrebbe valorizzato come percorso naturalistico e culturale, a maggior ragione in vista dell’incremento turistico previsto in questa zona per il Giubileo. Perché allora, non si riesce a farlo?" – dichiarano le esponenti di Azione.