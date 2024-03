"Mio figlio costretto a fare un giro lungo e pericoloso per fare lezione". Barriere architettoniche a Parco Lenzini

“Mio figlio è costretto a fare un giro lungo e pericoloso per fare lezione. Non è giusto ed è inammissibile”. Queste sono le parole della mamma di Luca, ragazzo disabile che frequenta la scuola Antonio Rosmini (via Giorgio Del Vecchio) a Val Cannuta, che denuncia una Roma non accessibile a tutti.

Il tema di discussione per cui la mamma di Luca si batte a nome di suo figlio e degli oltre 15 ragazzi con disabilità che frequentano la scuola è l’accesso al Parco Umberto Lenzini di Val Cannuta. Il parco inaugurato ad inizio 2023 e intitolato all’ex presidente della Lazio alla presenza del sindaco Gualtieri e dell’assessore allo Sport di Roma Alessandro Onorato, è posto proprio davanti all’istituto ed è utilizzato dalla scuola come centro per lezioni di educazione fisica. I ragazzi attraversano la strada e salendo le scale della collinetta arrivano al parco e al playground. Tutti tranne Luca e chi come lui è costretto a muoversi in carrozzina.

Infatti gli studenti disabili sono costretti ad uscire prima dalla classe per arrivare al punto dove fare lezione: partendo da via Giorgio Del Vecchio devono proseguire fino all’incrocio con via di Val Cannuta, svoltare a sinistra in via Giuseppe Bettiol, giungere a via Vezio Crisafulli per poter poi finalmente accedere all’area verde. Quasi un chilometro di strada e più di dieci minuti per fare lezione. “I ragazzi affrontano un giro largo e pericoloso su strada perché non tutti i marciapiedi consentono il passaggio” – commenta la mamma di Luca – “Perché non fare un passaggio per chi soffre di disabilità all’inizio della collinetta e consentire l’accesso a tutti?”. Quello che suggerisce, e sui cui spera si intervenga, il genitore preoccupato è quello di realizzare un accesso, tramite rampa, con costi contenuti e seguendo l’andamento della strada della collinetta. “Non è giusto che chi si trova nelle condizioni di Luca anche quando esce con gli amici è costretto a fermarsi".

Il problema dell’accesso non riguarda soltanto gli studenti della scuola ma anche i cittadini e ragazzi di zona che vogliono usufruire del parco. Infatti le difficoltà riscontrate da Luca sono le stesse anche delle mamme che portano i loro bambini a spasso con il passeggino o delle persone anziane.

A battersi da tempo sulla questione è la consigliera nel tredicesimo municipio Claudia Finelli della Lista Civica Calenda. “Combatto da tre anni al fianco dei chi come la signora vive questa spiacevole situazione in prima persona. L'area è di competenza del Comune ma il municipio doveva appoggiare l'atto (del dicembre 2023, ndr) in cui chiedevamo la realizzazione di questa rampa, invece è arrivata l'ennesima bocciatura strumentale” – dichiara a RomaToday Finelli che poi attacca l’amministrazione locale – “Nel bilancio comunale (emendamento n°129) infatti sono stati stanziati oltre 400mila euro per installare alcuni lampioni sul parco e per realizzare un camminamento orizzontale che già esiste, ignorando totalmente una barriera architettonica così rilevante. Va modificata questa voce di bilancio ed indicato con chiarezza, nero su bianco, che finalmente si realizzerà una rampa per accesso a persone con mobilità da via Del Vecchio a Parco Lenzini oppure assisteremo all'ennesimo spreco di denaro pubblico, dopo tagli di nastri ed onorificenze”.