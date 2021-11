Bandiere a mezz’asta al Municipio XIII per onorare l’operaio morto a San Pietro

Sono 35 le vittime che si contano sul lavoro solo nel 2021. Una di queste è Catalin Dragos Purda, operaio rumeno di 41 anni, morto lo scorso 8 novembre cadendo da un ponteggio a San Pietro, tra piazza Gregorio VII e via di Porta Cavalleggeri.

La Procura di Roma ha avviato una inchiesta per il reato di omicidio colposo, ma l’epilogo di Purda è attualità e riaccende il dibattito sulle morti sul lavoro.

Un tema su cui puntano i riflettori anche i consiglieri di Aurelio in Comune, Lorenzo Ianiro e Maristella Urru, che hanno proposto tramite mozione di esporre le bandiere del Municipio XIII a mezz’asta, in segno di rispetto per l’operaio morto a Cavalleggeri e tutti i lavoratori che hanno sortito la stessa sorte in questi anni.

"La precarietà lavorativa, l'indebolimento delle tutele individuali e collettive, degli strumenti di contrattazione nelle mani delle lavoratrici e dei lavoratori, delle Organizzazioni Sindacali, sono elementi che hanno contribuito ad accrescere i numeri di una vera e propria strage", affermano i consiglieri dell’Aurelio.

Il gruppo Consiliare di “Aurelio in Comune” ha presentato perciò una mozione, depositata ieri mattina, che attende di essere calendarizzata e sensibilizzare istituzioni e residenti sul tema delle morti sul lavoro.

"Vogliamo che le Istituzioni della nostra città e del Municipio si schierino in prima linea per contrastare la mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro, e la percezione di ineluttabilità che accompagna le statistiche dei lavoratori morti sul Lavoro".