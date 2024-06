Avviati i lavori di manutenzione straordinaria di tombini e caditoie a Val Cannuta

Più di 365mila euro per degli interventi di manutenzione straordinaria a caditoie e tombini. Questa è la cifra dell’appalto per le operazioni di pulizia che sono già stati avviati nel territorio del tredicesimo municipio.

Nello specifico i lavori, che termineranno nel mese di luglio 2024, riguardano la sostituzione dei tombini, pulizia e rialzo delle caditoie. Gli interventi avranno lo scopo di garantire il costante deflusso dell’acqua evitando spiacevoli situazioni di allagamento.

Le operazioni sono state avviate su via di Val Cannuta e via Gregorio XI, ma saranno interessete ai lavori anche Via della Cellulosa, via del Quartaccio, via Pane e via Bondi, via Clivo Monte del Gallo parti della Via Aurelia.