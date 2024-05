A Villa Carpegna una targa per Alfonsina Strada

Una targa per Alfonsina Strada a Villa Carpegna. Questo è il fulcro dell’atto presentato (e approvato in consiglio) da Aurelio in Comune e che porterà all’installazione di una targa commemorativa della prima e unica donna ad aver partecipato al Giro d’Italia (edizione del 1924) prima dell’istituzione nel 1998 della corsa rosa al femminile.

L'iniziativa rientra nel quadro di riduzione del gender gap e di promozione della parità di ruolo, culturale, sportivo, scientifico fra donne e uomini. Una tematica cara ad Aurelio in Comune che già a maggio 2023 presentò un atto (anche questo approvato dal consiglio) per avviare un lavoro di coinvolgimento delle scuole e cittadinanze del territorio del tredicesimo municipio in questa direzione.

"Sono orgogliosa di aver presentato insieme al consigliere Ianiro, un atto per ricordare la figura di Alfonsina Strada, ciclista professionista prima e unica donna ad aver partecipato, nel 1924, al Giro D’Italia maschile, e soddisfatta che lo stesso atto sia stato votato all’unanimità dei presenti. Una donna straordinaria, con idee moderne e una mentalità avanti rispetto ai tempi in cui ha vissuto.Un atto dovuto verso chi ci ha mostrato la strada dell’autodeterminazione, un atto dovuto verso le nuove generazioni continuare lungo quella strada. Che è ancora tanto, troppo, lunga" - ha dichiarato a RomaToday Maristella Urru.

La capogruppo di Aurelio in Comune nel muncipio spiega le ragioni dell'atto: "È importante valorizzare la memoria di tutte quelle donne che come Alfonsina Strada hanno contribuito al progresso della nostra società perché il ruolo della donna sia riconosciuto al pari di quello degli uomini. Anche riducendo il divario tra le intitolazioni: nel XIII Municipio su poco più di 700 strade solo 18 solo intitolate a donne. Speriamo che aver ricordato la figura di Alfonsina Strada possa essere d’impulso per mantenere fede all’impegno che abbiamo preso.

Adesso palla alla burocrazia, difficile fare previsione sulla data di inaugurazione della targa che con ogni probabilità si terrà dopo l'estate.