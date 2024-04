Un nuovo semaforo per l'incrocio pericoloso. "Causerà più traffico"

Un semaforo, una nuova sagomatura dei marciapiedi e dello spartitraffico. Questi saranno i risultati del cantiere aperto fra l’incrocio tra via Piccolomini e via Villa Betania, tratto stradale palcoscenico di numerosi incidenti.

Il cantiere

Gli interventi, che saranno completati entro venerdì 3 maggio, serviranno a mettere in sicurezza l’incrocio molto pericoloso, compreso l’evitare la sosta selvaggia e permettere l’avanzamento dei mezzi pubblici. Infatti qui ci sono ben tre confluenze che troppo spesso hanno portato ad un numero elevato di incidenti collegabili alla sosta (che è vietata, ndr) sull’incrocio. L’impianto semaforico come riportato da uno studio sull’incidentalità del 2018 faceva parte degli interventi da realizzare entro il triennio 2019-2020-2021.

“Grazie al Presidente della Commissione Lavori Pubblici di Roma Capitale Antonio Stampete e alla Presidente del Municipio Sabrina Giuseppetti per essere sempre attenti alle esigenze del territorio” – è il commento di Salvatore Petracca assessore ai lavori pubblici del municipio XIII.

I dubbi dei cittadini

Non tutti i residenti della zona hanno accolto con ottimismo i lavori per la realizzazione dell’impianto semaforico. Diversi cittadini infatti bocciano, o meglio, credono che la soluzione adottata dall’amministrazione non si sufficiente per salvaguardare la circolazione dell’area che anzi peggiorerà. “Intervento insufficiente”, “Il semaforo aumenterà il traffico” – sono i pensieri diffusi nella popolazione che teme la formazione di lunghe code per chi provenendo dall'Aurelia Antica si inserirà in un passaggio così stretto.

Un cantiere che fa discutere dunque in una zona molto trafficata del quadrante nord-ovest di Roma.