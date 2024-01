Rifiuti e incuria a via Graziano: i cittadini pronti ad intervenire

Rifiuti abbandonati e cespugli sporgenti che rovinano l’aspetto e ostacolano il parcheggio delle auto e i pedoni. Questa è la fotografia di via Graziano, zona Aurelio.

I residenti lamentano l’incuria della zona abbandonata. “L’area è uno stato di completo abbandono estetico e funzionale dei noti cespugli di Hibiscus accanto al civico 33/35, con rifiuti abbandonati nei marciapiedi limitrofi. Speriamo in un intervento istituzionale per sistemare l'area”. è il messaggio di Retake Roma Aurelio Boccea.

Il gruppo di volontari tramite i social chiede l’intervento delle istituzioni ma è pronta a prendere in mano la situazione in caso di nessuna risposta, chiamando a raccolta tutti i cittadini. Infatti un intervento specifico è la proposta di Retake per curare il verde incolto e sistemare il luogo. “Non basta dire non funziona, è sporco, è rotto. Riappropriamoci del piacere di riportare l'ambiente alla giusta normalità. Noi siamo qui, pronti ad accogliere chiunque abbia voglia di fare” è l’annuncio sui social.