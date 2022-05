"L'ex residence di via Aurelia per l'emergenza abitativa": parte il censimento degli immobili abbandonati

Coinvolgere Roma Tre nella progettazione e realizzazione e intercettare i fondi del Pnrr per riqualificare l'ex residence Armellini a Montespaccato, XIII municipio. E' quanto chiedono Unione Inquilini e Rifondazione Comunista, che in questi giorni hanno iniziato un censimento a tappeto degli immobili di proprietà comunale.

Quello in questione è un palazzone ridotto male, tanto da sembrare "bombardato" come lo definiscono gli stessi sindacalisti, abbandonato da circa trent'anni dopo che i suoi ex inquilini hanno lottato affinché l'amministrazione recedesse dall'accordo con il costruttore (quello delle "case di sabbia" a Nuova Ostia), per poi abbandonare lo stabile.

L'abbandono e l'incuria hanno fatto il resto, ma secondo Unione Inquilini un intervento di ristrutturazione renderebbe possibile la creazione di un numero di alloggi tale da accogliere circa 40 famiglie. "L'edificio è composto, oltre che da un ampio spazio al pianterreno - fanno sapere - anche da appartamentini, ora totalmente distrutti, che vanno dai 25 ai 35 mq di grandezza. La riprogettazione a scopo abitativo sociale è molto semplice".

Nelle prossime settimane continuerà il tour tra gli immobili pubblici abbandonati: secondo Unione Inquilini e Rifondazione "da una riprogettazione e reperimento di nuovi fondi, è possibile ricavare circa 5.000 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, per la città e per il suo fabbisogno abitativo". Una quota che, integrata all'azione di recupero a cui sta procedendo il comune in sinergia con la regione, porterebbe a coprire in maniera importante la richiesta di case e permetterebbe uno scorrimento "veloce" della graduatoria Erp.