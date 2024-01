Al via il progetto "Compostaggio nelle Scuole"

Nel tredicesimo municipio prenderà il via il progetto “Compostaggio nelle Scuole” che verterà sui temi quali il compostaggio e il rispetto dell’ambiente.

Ad aderire all’iniziativa le scuole dell’infanzia “Cielo Stellato” (via Santa Maria alle Fornaci) e “Il Giardino delle Idee” (Via Francesco Schupfer) che avranno la piena collaborazione di Ama, gli organi del municipio XIII e l’Associazione Italiana Compostaggio e l’Associazione il Parchetto.

I bambini e le bambine saranno protagonisti di giochi e attività nel quale apprenderanno cosa significa l’economia circolare, l’importanza della cura e del rispetto della natura e dell’ambiente, con il rifiuto organico non considerato come oggetto di scarto ma materiale che può trasformarsi in compost. Proprio nella fase finale del progetto che vedrà la realizzazione del compost saranno messe a disposizione da parte del responsabile AMA del municipio XIII le compostiere e attrezzature necessarie.

"Dopo una serie di incontri di formazione con il personale delle scuole che hanno aderito al progetto, grazie alla collaborazione di AMA, Associazione Italiana Compostaggio e Associazione "il Parchetto", nei prossimi giorni incontreremo i genitori degli alunni, i veri attori del Progetto, quindi il progetto partirà"- sono le parole di Luigi Cagnazzo presidente della commissione Ambiente, Decoro Urbano, Mobilità e Trasporti del municipio XIII.

I dettagli del progetto saranno illustrati ai genitori dei bambini durante i due incontri in programma nelle due scuole dell’infanzia. Ecco le date: