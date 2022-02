Parcheggio Cornelia, il Campidoglio apre ai privati: con 5,5 milioni arrivano 240 posti auto

Cinque milioni e mezzo di euro, con la formula del project financing, per mettere in funzione il multipiano di piazza Giureconsulti. La giunta Gualtieri ha valutato positivamente l’ingresso di privati nell’operazione legata al parcheggio Cornelia. A loro il compito di finanziare la somma necessaria alla realizzazione dell'intervento.

Un parcheggio da 240 posti auto

In piazza dei Giureconsulti troveranno spazio colonnine di ricarica, stalli per veicoli destinati a persone con disabilità, 14 posti moto e soprattutto 240 posti auto. Numeri diversi rispetto ai 650 parcheggi del progetto originario. Ma quel multipiano che puntava tutto sull'automazione e che era costato cinquanta milioni di euro, ha presto finito per trasformarsi in un boomerang. Ed è durato appena cinque anni, visto che è rimasto in funzione dal 2001 al 2006.

Da vanto tecnologico a parcheggio fantasma

Destinato ad essere un’infrastruttura tecnologicamente all’avanguardia, il multipiano aveva fatto registrare notevoli problemi di automazione. I bracci che avrebbero dovuto collocare le auto nei box, infatti, si rivelarono di dimensioni inadeguate ad accogliere alcune tipologie di auto. E così da vanto tecnologico l'infrastruttura degenerò velocemente in una sorta di incubo, lasciando un intero quadrante senza i necessari posteggi.

Un'opera strategica per la mobilità

Eppure, come oggi ha ricordato Eugenio Patanè, l'assessore capitolino alla mobilità,quell'infrastruttura rappresenta “un’opera strategica per un quadrante della città che, tra metro, attività commerciali e strutture sanitarie ha un gran bisogno di parcheggi”. Anche perchè, è stato ricordato, quel multipiano è di fondamentale importanza sia come scambio per la Metro A, sia per togliere macchine dalla strada in vista della costruzione della Termini-Vaticano-Aurelio”. Quindi la sua importanza, nella prospettiva di favorire l'intermodalità, diventa ancor più decisiva.

L'iter amministrativo

Nel corso della precedente amministrazione, l’ipotesi dell’ingresso dei privati era stata anche valutata positivamente dalla commissione mobilità. L’iter amministrativo per concretizzare il ricorso al project financing, però, si era subito arenato. Alla fase istruttoria degli uffici, doveva seguire la delibera di riconoscimento di pubblico interesse da parte della giunta. Il via libera, però, è arrivato solo nella mattinata del 15 febbraio 2022. Per completare il percorso, il provvedimento deve passare per il voto dell’aula Giulio Cesare. La stada che porta all'archiviazione del parcheggio fantasma, ora, è stata formalmente intrapresa.