Papa Francesco atteso all'Aurelio: scattano i divieti di sosta

Venerdì 8 marzo alle 16:30 Papa Francesco farà visita alla parrocchia San Pio V in occasione dell’undicesima edizione dell’appuntamento di “24 ore per il Signore”.

Qui il Santo Padre celebrerà la liturgia quaresimale di preghiera e riconciliazione che ogni anno si celebra nelle diocesi di tutto il mondo alla vigilia della quarta domenica di Quaresima. Il motto scelto dal Papa per questa edizione è tratto dal capitolo 6 della Lettera ai Romani: "Camminare in una vita nuova". Durante la celebrazione ci sarà la possibilità, per tutti i fedeli che lo desiderano, di ricevere il sacramento della riconciliazione con Papa Francesco che ascolterà le confessioni di alcuni penitenti.

Per l’eccezionale visita presso la chiesa San Pio V, è stato disposto per l'intera giornata di venerdì 8 marzo il divieto di sosta nella zona di largo San Pio V e in alcune vie limitrofe. Per la stessa ragione la scuola dell’infanzia Vittorio Alfieri seguirà una chiusura anticipata alle ore 12:00.