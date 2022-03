I minibus della linea 34 sono tornati in via Monte del Gallo: fine di un'odissea durata 4 anni

La protesta dei residenti ha fatto breccia. La linea 34 è stata riattivata sull’intero percorso di via Monte del Gallo, ripristinando un servizio su cui i residenti avevano fatto affidamento sin dagli anni Cinquanta.

L'assenza dei minibus

Dal gennaio del 2018, terminato l’appalto con la società Giov srl che forniva ad Atac mezzi di piccole dimensioni, il passaggio della linea 34 su via Monte del Gallo era stato soppresso. Servivano infatti minibus per garantire le corse sulla strada ma, per oltre 4 anni, questo problema non è stato risolto.

La raccolta firme

Il venire meno dei passaggi su via Monte del Gallo aveva finito per causare notevoli problemi a chi abita o lavora in quella zona che, trovandosi dietro la stazione di San Pietro, abbonda di case vacanze ed hotel. Ma c’è anche chi ci vive, come i quattrocento cittadini che , nel 2018, avevano sottoscritto una raccolta firme. La petizione chiedeva il ripristino dei minibus sulla strada perché “siamo anziani e non possiamo fare una salita tanto ripida, soprattutto se siamo carichi di spesa” aveva spiegato Lanfranco Di Re, il portavoce dei cittadini della zona, alludendo al percorso necessario per raggiungere via Gregorio VII.

Ripristinato il servizio

Da lunedì 28 febbraio, grazie all’acquisto di una tipologia di bus di piccole dimensioni adatto per il transito nella zona di via di Monte del gallo e di vicolo di Monte del Gallo” ha fatto sapere Atac, la linea 34 è stata “riattivata sull'intero percorso via Monte del Gallo-via Crescenzio”. La linea è ora attiva tutti i giorni. In quelli feriali la prima da via Crescenzio è alle 5.30, mentre l'ultima parte alle 21. Davia Monte del Gallo prima e ultima partenza 5.50-20.30

Il percorso del 34

Direzione via Crescenzio: via Monte del Gallo-piazzale Gregorio VII-via di Porta cavalleggeri-Galleria Pasa-ponte Pasa-corso Vittorio Emanuele-via della Traspontina-via Sforza Pallavicini-via Crescenzio. Direzione via Monte del Gallo: via Crescenzio-via Francesco Cancellieri-via Giovanni Vitelleschi-piazza Pia-lungotevere in Sassia-Galleria Pasa-via di Porta Cavalleggeri-via Aurelia-via Gregorio VII-via Monte del Gallo. In direzione Monte del Gallo, la linea 34 non transiterà più alle fermate Crescenzio/Risorgimento e Risorgimento/Porta Angelica.