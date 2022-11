Modifiche alla circolazione nel municipio XIII: tutte le informazioni

Cambiamenti sensibili per la circolazione e la viabilità per i cittadini del Municipio XIII. Infatti ci sono state delle modifiche provvisorie e definitive riguardanti alcune strade del municipio.

Fra i tanti lavori e cambiamenti ci saranno installazioni di barriere di seprazione dei sensi di marcia (Via Boccea) ma anche l'istituzione di diverse posti auto per i disabili fra cui a via Sisto IV e Via di Montespaccato. Ma non solo. Sono stati istituiti diversi divieti di sosta fra questi a Piazza Pio XI per lavori inerenti la manutenzione programmata della rete viaria della Capitale.

Diversi anche i lavori di diserbo in attuazione. Ad esempio dal 3 fino all'11 novembre è stato istituito un divieto di sosta in Via Domenico Barone per potatura e abbattimento di alberi da parte del Dipartimento Tutela ambientale e del verde.

Per conoscere tutte le modifiche nel dettaglio alla circolazione, divieti di sosta e gli altri lavori a titolo temporaneo o definitivo basta cliccare su questo link.