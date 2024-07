Messo in sicurezza l'incrocio pericoloso di via Cardinal Pacca: è il secondo black point riconfigurato di Roma

A distanza di poco più di quattro mesi sono terminati i lavori di messa in sicurezza del secondo black point della Capitale, dopo quello in Via Nomentana – Via Lazzaro Spallanzani – Corso Trieste, fra i 170 previsti. Si tratta di via Cardinal Pacca dall’incrocio con via del Casale di San Pio V a quello con via Aurelia Antica, considerato fra gli incrocio più pericolosi di Roma che negli ultimi 10 anni è stato teatro di 33 incidenti, anche mortali.

Le operazioni iniziate lo scorso febbraio 2024 hanno portato all’allargamento dei marciapiedi, l’installazione delle barriere parapedonali e la rimozione delle barriere architettoniche. Nello specifico il lato destro è stato ripavimentato ed è presente l’attraversamento pedonale. Tra il civico 26 della strada e via Aurelia Antica presente un percorso perdonale protetto.

“Ora i lavori sono terminati e ci auguriamo che riduca, o meglio azzeri, gli incidenti. Siamo fortemente impegnati per ridurre al massimo gli incidenti stradali. Istalleremo più attraversamenti pedonali luminosi, abbiamo già assunto più agenti di Polizia Locale e aumenteremo i controlli su strada, oltre a riqualificare tantissime vie della città. Massimo impegno per rendere le #strade di Roma più sicure” – è il messaggio del sindaco Gualtieri che annuncia che i prossimi cantieri partiranno in via Nomentana - Casale di San Basilio e Cristoforo Colombo - Canale della Lingua.