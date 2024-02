Avviati i lavori per l'incrocio pericoloso di via Cardinal Pacca

Iniziati i lavori per il black point di via Cardinal Pacca. L’incrocio pericoloso, inserito nella lista dell’amministrazione capitolina per la messa in sicurezza sarà riconfigurato dall’intersezione con via del Casale di San Pio V e via Aurelia Antica. Un atto importante per garantire la sicurezza stradale nel quadrante nord-ovest della Capitale.

I lavori

I lavori porteranno in dote alla strada una corsia a senso unico con marciapiedi protetti da parapedonali a croce di Sant’Andrea, stalli di sosta in linea e attraversamenti pedonali, una nuova segnaletica orizzontale e verticale e e saranno battute le barriere architettoniche.

Nello specifico il alto destro della strada sarà ripavimentata e sarà riposizionato l’attraversamento pedonale e sarà rifatta la segnaletica. Previste anche le installazioni di barriere parapedonali e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Questo aumenterà la sicurezza dei pedoni, faciliterà l’accesso alle residenze e alle attività commerciali imepedendo la sosta in spazi non riservati al parcheggio. Tra il civico 26 della strada e via Aurelia Antica, vista che non sarà possibile realizzare un nuovo marciapiede sarà creato un percorso perdonale protetto da cordolo e barriere. Da via del Casale di San Pio V sulla sinistra di via Cardinal Pacca invece sarà ridisegnata la sezione stradale e la messa a norma del marciapiede. Qui saranno istituiti degli stalli di sosta e saranno riposizionati i cassonetti dei rifiuti sul marciapiede.

I commenti

Il sindaco Gualtieri ha sottolineato: “È nostro dovere continuare senza sosta a migliorare e rafforzare la sicurezza sulle strade per ridurre l’intollerabile numero di vittime di incidenti. Abbiamo già rifatto in profondità circa il 45% della viabilità principale e proseguiremo a mettere in sicurezza gli incroci pericolosi e gli attraversamenti pedonali aumentando i controlli e le campagne di educazione. Con l’impegno crescente delle istituzioni e con una maggiore attenzione alle buone pratiche da parte dei cittadini alla guida possiamo davvero fare la differenza e salvare vite umane”.

“Con l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza del ‘black point’ di Via Cardinal Pacca” – ha commentato l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè – “prosegue il nostro impegno per ridurre il numero di vittime sulle strade. I black points sono uno di una serie di strumenti che stiamo utilizzando per aumentare la sicurezza stradale, tra cui l’aumento dei controlli e degli autovelox, gli attraversamenti pedonali luminosi, le campagne di comunicazione, l’educazione nelle scuole, la progettazione di isole ambientali, zone 30 e strade scolastiche. L’intervento su Via Cardinal Pacca, si inserisce all’interno di una strategia complessiva che ha l'obiettivo, nel solco del programma ‘Vision Zero’, di ridurre entro 3 anni del 20% i decessi ed i feriti gravi ed entro 10 anni del 50%”.