Largo San Pio V diventa area pedonale

Largo San Pio V diventerà un’area pedonale. La pedonalizzazione della piazza porterà così i cittadini a godere di uno spazio comune e pubblico dove poter socializzare. “È un intervento che riguarda la pedonalizzazione delle piazze e che si inserisce nel piano di mobilità sostenibile, compresa la realizzazione delle zone 30, che vogliamo per il nostro territorio” – sono le parole di Sabrina Giuseppetti presidente del municipio XIII a RomaToday.

Il cantiere in piazza è già in moto e si svolgerà in tre fasi. Il progetto (non esecutivo) nato con la precedente amministrazione a guida Movimento 5 Stelle e rivisto dalla giunta attuale, prevede il totale rifacimento della pavimentazione, la piantumazione di alcune alberature e il riposizionamento dei cassonetti. Nella prima fase di lavorerà sullo spazio davanti la chiesa, per poi passare in un secondo momento sull’area delle scuole Bramante e Alfieri. Nonostante la pedonalizzazione sarà garantita la possibilità di giungere alla parrocchia con l’auto per particolari circostanze (funerali ad esempio). Per evitare problemi alla circolazione e intasamenti di traffico, i lavori in prossimità dei due plessi scolastici e dell'innalzamento della sede stradale di via Madonna del Riposo saranno svolti durante la chiusura scolastica.

Il costo totale dei lavori la cui fine è prevista per fine luglio-inizio agosto 2024, è di circa 420mila euro. Per la piazza saranno utilizzati dei sanpietrini realizzati a base di un impasto che ricicla le ceneri dei termovalorizzatori.

L’assessore ai lavori pubblici del municipio XIII, Salvatore Petracca a RomaToday dichiara: “Questo intervento significa riconquistare degli spazi da destinare alla vivibilità pedonale. I lavori permetteranno al quadrante, importante e ricco di elementi dalla chiesa alle scuole, di diventare una piazza vera e propria, un centro di aggregazione gradevole per i cittadini.

Sulla stessa linea Martina Bordi consigliera PD del municipio XIII che sottolinea: “La creazione di spazi di socialità per tutte le fasce di età è una priorità per la nostra amministrazione e la pedonalizzazione di Largo San Pio V ne è un valido esempio. Cercar di far sì che un quartiere sia vivibile significa anche far sì che le persone possano ritrovarsi in spazi comuni e pubblici”.