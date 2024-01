"Compostaggio nell scuole": gli incontri con i genitori

La scorsa settimana si è svolto il primo incontro fra gli organi politici del tredicesimo municipio e i genitori della scuola dell'infanzia Giardino delle Idee (via Schupfer) per la presentazione del progetto "Compostaggio nelle scuole".

L'iniziativa è servita per avere un dibattito produttivo e per illustrare le varie fasi del progetto che avrà come protagonisti i bambini e le bambini. L'incontro è stato utile anche a chiarire le finalità del progetto ovvero quello di coinvolgere i bambini in un'esperienza di carattere ambientale e quindi fin da piccoli avvinarsi alle tematiche di cura dell'ambiente e dunque riconoscere i vari tipi di rifiuti e quali di questi possono essere riciclati.

"Questa prima riunione, e l’interesse dimostrato dai genitori, ci ha dato la conferma che il progetto è stata un’ottima idea e che darà ottimi risultati" è il commento di Luigi Cagnazzo presidente della commissione Ambiente, Decoro Urbano, Mobilità e Trasporti del municipio XIII.

Nella giornata di oggi il secondo incontro a "Il Cielo Stellato" (via Santa Maria alle Fornaci) l'altra scuola che ha aderito al progetto.