Inaugurata l'area ludica di Villa Veschi

Nel pomeriggio di martedì 17 ottobre 2023 è stata inaugurata nel tredicesimo municipio la nuova area ludica del parco di Villa Veschi alla presenza di Sabrina Giuseppetti presidente del municipio XIII e di Sabrina Alfonsi assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti.

L’area è stata completamente riqualificata e dotata di nuovi giochi per i bambini. Fra questi si segnalano una nuova altalena a nido inclusiva, una casetta in legno, un dondolo a quattro posti e una nuova pavimentazione antitrauma. Il rinnovamento ha riguardato anche il gazebo e la recinzione.

L'assessora Alfonsi ha così commentato: "Sono 76 le aree ludiche completamente riqualificate in tutta la città dal novembre 2021 ad oggi e, grazie alla serrata programmazione del Dipartimento Tutela Ambientale, prosegue il nostro lavoro per rendere più accoglienti parchi e giardini in tutta la città anche con aree ludiche curate, sicure e inclusive che contribuiscono a migliorare la qualità della vita dei quartieri”.