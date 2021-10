Elezioni Municipio XIII: ballottaggio tra Giovagnorio-Giuseppetti, ribaltato il M5s

Testa a testa in XIII Municipio tra il candidato di centrodestra Marco Giovagnorio e l'avversaria Sabrina Giuseppetti, supportata dal centrosinistra. Si passa così al secondo turno anche in Municipio XIII, così come per tutti e 15 municipi di Roma. Questa la sfida che attende gli elettori il 17 e 18 ottobre al ballottaggio del Municipio XIII.

Elezioni Municipio XIII: ballottaggio tra Giovagnorio-Giuseppetti

Al primo turno l'Aurelio favorisce il centrodestra con Marco Giovagnorio, già in giunta al Municipio XIII in Commissione Trasparenza, che nella tornata del 3 e 4 ottobre ha ottenuto 19.027 preferenze riscontrando il 38,20%. Poco distante Sabrina Giuseppetti con 15.077 voti (30,27%), anche lei presente da anni sul territorio e candidatasi dopo aver vinto le primarie di centrosinistra del 20 giugno, avendo la meglio su Roberto Fera.

Calano i consensi per l'ex presidente di Municipio 5 stelle, Giuseppina Castagnetta, che ha raggiunto 7.268 voti (14,59%), mentre spicca il volo la lista civica "Calenda Sindaco" di Caterina Monticone con 7.209 voti (14,47%). Conquista 520 voti Roberto Stivala del "Partito comunista - Marco Rizzo" (1,04%), a seguire Potere al Popolo con la candidata Anna Rosati con 444 voti (0,89%). In coda Giancarlo Antonelli di "Riconquistare l'Italia", partito popolare, democratico, neosocialista e antieuropeista che ha riscosso 154 voti (0,31%) e Francesco Giuliano di Revoluzione civica, per un totale di 110 voti (0,22%).

Crolla il M5s nel XIII Municipio, ascesa del centrosinistra e centrodestra

Sorti ribaltate per il Movimento 5 stelle rispetto al lontano 2016, quando guadagnò 10.188 voti (23,7%). Oggi il M5s porta a casa con Giuseppina Castagnetta 7.268 voti (14,59%) contro i 12.354 (23,98%) che riscosse 5 anni fa al primo turno, per poi sfidarsi al ballottaggio con il candidato di centrosinistra Pasqualini, e confermarsi definitivamente alla guida del XIII con 28.904 voti (64,01%).

Rispetto al 2016 si registra quindi un'inflessione del movimento, con una rimonta del centrodestra e del centrosinistra, rappresentati dai candidati che correranno il 17 e 18 ottobre al ballottaggio. Solo nel 2016, il Municipio XIII portato avanti da Pasqualini registrò 11.380 voti (24,78%), che oggi salgono con Giuseppetti a 14.083 (30,53%). Anche il centrodestra è di rimonta, nel 2016 totalizzò 8.966 voti (19,52%) con Enrico Cavallari e sale ora con Giovagnorio al 17.527 col 38%.

"Andiamo al ballottaggio con un gran bel vantaggio. Affronteremo le prossime due settimane con lo stesso spirito di sempre, tra la gente a raccontare le nostre proposte per il Municipio", ha affermato Marco Giovagnorio non appena appresa la notizia. Una sfida per cui Sabrina Giuseppetti non intende abbassare la guardia. "Continuiamo a combattere per i nostri territori", ha replicato la candidata di centrosinistra.