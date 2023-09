Ciclabile Gregorio VII solo su un lato, al via la sperimentazione

La pista ciclabile di via Gregorio VII, all'ombra della cupola di San Pietro, è da sempre protagonista di molte polemiche. Fortemente voluta dal Campidoglio durante il lockdown, è stata negli anni ritenuta molto pericolosa.



Adesso sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia soltanto sul lato che dal quartiere Aurelio va verso il centro della città. La corsia ciclabile opposta, dal centro all'Aurelio, invece, sarà rimossa per recuperare spazio carrabile per le automobili e fluidificare il traffico. L'intervento comporterà un lieve decentramento della corsia preferenziale a ridosso e all'interno della Galleria Pasa. La modifica partirà a breve in via sperimentale per fluidificare il traffico collegato al cantiere in corso sulla vicina piazza Pia e se la sperimentazione dovesse risultare efficace la misura diventerà permanente.

Protestano gli esponenti di FdI del Municipio 13, Marco Giovagnorio, Consigliere Municipale di FdI e la Coordinatrice di FdI del Municipio 13, Eleonora Nalli. "Apprendiamo dall’Assessore comunale Patanè la volontà di abolire, solo in un senso di marcia, la corsia ciclabile di via Gregorio VII. Un compromesso illogico che smentisce quanto annunciato, più di un anno fa, dall’assessore ai lavori pubblici municipale" affermano in una nota congiunta. "“Il mantenimento della corsia lungo un solo senso di marcia aumenterebbe la pericolosità della stessa, senza apportare benefici significativi al traffico veicolare. In questa condizione i ciclisti, non solo dovranno tutelarsi dalle numerose interruzioni della corsia, ma dovranno, inoltre, fare attenzione ai ciclisti provenienti dal senso di marcia opposto. Invitiamo l’assessore Patanè a valutare con attenzione la proposta di Fratelli d’Italia, bocciata in Consiglio Municipale, di abolire la ciclabile in entrambe i sensi di marcia nel tratto che intercorre tra piazza Pio XI e la galleria PASA, e di spostare sull’ampia sede del marciapiede il tratto di corsia che collega piazza Carpegna a piazza Pio XI.” concludono.