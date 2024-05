Via del Forte Braschi: dopo la tubatura rotta resta la voragine, strada chiusa e bus deviati

Una voragine. È la conseguenza della perdita d'acqua che ha lasciato i residenti di via del Forte Braschi a secco lunedì mattina per diverse ore. Riparata la tubatura idrica da Acea Ato 2 è rimasta la cicatrice, con l'asfalto collassato. Inevitabile la chiusura al traffico veicolare, con le corse di alcuni bus deviate dal solito percorso.

L'allagamento è verificato all'altezza del civico 37 della strada di Val Cannuta. Intervenute le autobotti, i tecnici di Acea Ato 2 hanno ripristinato la normale erogazione a partire dal primo pomeriggio. Sono poi stati gli agenti del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale, dopo l'intervento dei vigili del fuoco, a chiudere via del Forte Braschi nel tratto compreso tra via Mattia Battistini e via della Pineta Sacchetti. Deviate le linee bus 49 e 46 deviate su via di Boccea, in entrambi i sensi di marcia.