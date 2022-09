Il chiosco del degrado (a due metri da una scuola) che non viene demolito

Da luglio 2017 il chiosco-bar di via Gregorio XI 154 in zona Val Cannuta è inattivo, ma la sua demolizione ancora non è stata effettuata. E col passare del tempo aumentano il degrado e la pericolosità della struttura, che si trova proprio accanto a una scuola media, la "Rosmini", aumentano.

Il chiosco aperto nel 2014 e chiuso per morosità nel 2017

La denuncia arriva dalla lista Calenda Sindaco del XIII municipio, ma la situazione è sotto gli occhi di tutti gli abitanti ormai da tempo e anche dall'ente locale non nascondono un certo disagio. La struttura, composta da 15 mq compresa la pensilina, era stata autorizzata dopo la presentazione di una Scia il 31 luglio 2014. Nel giro di nemmeno tre anni, però, il concessionario aveva smesso di pagare l'occupazione di suolo pubblico, spingendo l'amministrazione a revocare l'autorizzazione e chiedere lo smantellamento.

Le richieste di demolizione inascoltate

Le reiterate richieste, però, sono rimaste inascoltate. Anche dopo un sopralluogo dei vigili a maggio 2019, che avevano verificato la presenza del chiosco, nulla è cambiato. L'attuale assessore ai lavori pubblici del XIII, Salvatore Petracca, due mesi fa ha chiesto alla direzione municipale di procedere "alla demolizione d'ufficio in danno alla suddetta opera abusiva a spese del responsabile dell'abuso".

La denuncia della lista Calenda

"Il chiosco però è ancora lì - denuncia Claudia Finelli, consigliera lista Calenda - perché è tutto fermo, le amministrazioni sono ostaggio degli uffici. In quella zona il degrado è diffuso, non solo il chiosco ma anche i contatori aperti e divelti, i rovi ad altezza uomo lungo i marciapiedi. C'è una scuola e tutti i giorni i ragazzi passano proprio lì".

La presidente del XIII: "Proveremo ad abbatterlo noi"

Interpellata da RomaToday, la presidente dell'XI Sabrina Giuseppetti ha dichiarato che "dovremo fare noi la demolizione, con i soldi che non abbiamo. La procedura in danno è lunga - spiega - ad oggi significherebbe togliere soldi ad altro. Vediamo se riusciremo a farlo il prima possibile. Vorrei ricordare che abbiamo appena speso oltre 30.000 euro per chiudere la buca di via Innocenzo XI".