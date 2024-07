Bambini al buio da cinque giorni nel centro estivo. "Serve un intervento tempestivo"

Cinque giorni al buio e al caldo, senza luce e dunque senza ventilatori o condizionatori utilizzabili. Queste sono le condizioni in cui si trovano ben 35 bambini e bambine e operatori iscritti al centro estivo della Scuola comunale dell’infanzia IS Francesco D’Assisi (Via Bartolomeo Roverella 6).

“Siamo 7 operatori, con 35 bambini fra cui 4 disabili e non ci sentiamo al sicuro”. Questo è il messaggio a RomaToday di una delle operatrici dell’associazione Astrateam che ha in carico il centro estivo di Gregorio VII. Una situazione drammatica per bambini e i gestori che non possono svolgere al 100% tutte le attività. “Abbiamo difficoltà a muoverci nei corridoi non illuminati così come il bagno. Non possiamo gonfiare le piscine, possiamo fare attività soltanto in poche aule con finestre. Come si fa a stare senza luce?”, continua l’operatrice.

Ma i disagi non si limitano soltanto alle diverse attività sospese o al caldo asfissiante. Infatti tema delicato diventa quello della sicurezza. “Senza luce l’antifurto è disattivato e questo è un problema. Così come il fatto di non poter utilizzare il citofono cosa che ci costringe ad attraversare al buio tutta la scuola per aprire le porte”.

“È una cosa inaccettabile” – tuona Giuseppina Castagnetta consigliera del Movimento 5 Stelle del municipio XIII - “Mi auguro che intervengano immediatamente per dare ristoro a questi bambini che stanno facendo le loro attività senza l’energia elettrica con tutti gli inconvenienti del caso”.

Il municipio come confessato dall’operatrice si è messo subito a disposizione per sollecitare il riparo del guasto che sembra essere relativo ad una cabina e a un problema non insolito per l’istituto. “Anche se non c’entrano perché si tratta di un problema di servizio pubblico, le istituzioni si devono attivare. Se non lo faranno le attività andranno sospese e verranno penalizzati sia i bambini che perderanno la possibilità di continuare il proprio percorso educativo che le famiglie che hanno investito i propri risparmi” – sottolinea Castagnetta. “Non vogliamo sospendere le attività” – commentano dall’associazione – “Ma serve un intervento tempestivo”.