Elezioni Municipio XIII 2021: tutti i candidati alla presidenza

Il 3 e 4 ottobre si torna alle urne anche per il rinnovo del consiglio nel Municipio XIII. Un quadrante di Roma che si scontra quotidianamente la riqualificazione delle opere incompiute o abbandonate, a cui i candidati promettono di far fronte nei prossimi mesi, chiamando i residenti a esprimere la propria preferenza in un ampio ventaglio di possibilità. Sono infatti 8 i candidati principali alla presidenza del territorio. Oltre alla scelta del minisindaco che succederà al pentastellato Giuseppina Castagnetta, gli elettori potranno esprimere la doppia preferenza di genere, indicando sulla scheda i cognomi di una donna e di un uomo.

In caso di ballottaggio si svolgerà un secondo turno. In quel caso si tornerà al voto nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

I candidati presidenti

L'attuale presidente del Municipio XIII, Giuseppina Castagnetta, si ripropone nuovamente alla guida del territorio con il M5s (intervista - biografia). A sfidarla per il centrosinistra l'ex Assessore ai Servizi Sociali, Sabrina Giuseppetti (intervista - biografia). Dalla Commissione Trasparenza, Marco Giovagnorio punta per il centrodestra a guidare il Municipio Roma XIII (intervista - biografia). La lista Calenda Sindaco propone invece in presidenza Caterina Monticone (intervista - biografia), mentre per Riconquistare l’Italia, partito che si autodefinisce politico democratico neosocialista antieuropeista e patriottico, si presenta Giancarlo Antonelli (intervista - biografia).

La lista rEvoluzione civica, a sostegno della candidatura di Monica Lozzi al Campidoglio, sceglie Francesco Giuliano (intervista - biografia), mentre per l'estrema sinistra corrono rispettivamente Anna Rosati per Potere al Popolo (intervista - biografia) e Roberto Stivala per il Partito comunista di Marco Rizzo (intervista - biografia).