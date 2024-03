Il biodigestore è già a bando, ma la protesta non si placa. Alfonsi fischiata in aula

Il bando di gara per il biodigestore di Casal Selce è stato da poco pubblicato, ma dal territorio si levano ancora proteste. Nella giornata di ieri è andato in scena un consiglio municipale a dir poco animato, alla presenza dell'assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi accompagnata dal direttore generale di Ama, Alessandro Filippi. I due hanno tentato di placare le proteste spiegando una volta per tutte come funzionerà l'impianto, che lo ricordiamo tratterà 100mila tonnellate di rifiuti organici l'anno, cercando di tranquillizzare gli abitanti su quello che sarà l'impatto sull'ambiente circostante. Ma i comitati di quartiere presenti, di Casal Selce, Castel Guido e della Valle Galeria, si sono fatti sentire specie sui tempi di intervento dell'assessora Alfonsi.

"Ha deciso di presentarsi da noi a pochi giorni dalla pubblicazione del bando di gara e il giorno prima dell'udienza al Tar in cui verranno discussi i quattro ricorsi presentati da cittadini e associazioni" tuonano dai banchi del consiglio. "Dopo cinque mesi dalla nostra richiesta di un Consiglio tematico sul biodigestore di Casal Selce, l’assessore Alfonsi si degna di venire in aula per annunciare un'opera ormai in fase di realizzazione. Un insulto all'intero Consiglio che nel 2022 si era espresso contrariamente a questa opera che condannerà al degrado un'intera porzione del municipio" ha dichiarato il presidente della commissione Trasparenza e consigliere d di Fratelli d'Italia, Marco Giovagnorio. La stessa Sabrina Giuseppetti, presidente del municipio di centrosinistra, ha confermato la preoccupazione per gli impatti che l'impianto avrebbe a livello paesaggistico, sulla viabilità e sull’inquinamento della zona, oggi interamente agricola e con insediamenti residenziali a breve distanza.

Gli interventi dei comitati

Di "razzismo ambientale", con riferimento alla Valle Galeria di cui Casal Selce fa parte lungo il perimetro nord, ha parlato Domenico Razza, presidente del comitato Difendiamo Casal Selce, prendendo la parola durante il consiglio. "Lo dimostra il modo in cui il piano rifiuti del Commissario Gualtieri è stato gestito e trattato, creando una evidente disparità sociale nei confronti della nostra zona. La politica di gestione dei rifiuti del Commissario Gualtieri ignora, o peggio ancora minimizza, le preoccupazioni e le richieste della nostra comunità". E ancora: "La decisione di Gualtieri riguardante la collocazione del biodigestore è stata presa come il dittatore del secolo scorso, senza un coinvolgimento significativo della comunità locale, riducendo così la nostra capacità di difendere la nostra salute ed il nostro ambiente già fortemente penalizzato".

Alla domanda dei cittadini "perché proprio a Casal Selce?", Alfonsi ha risposto spiegando che il progetto del biodigestore è nato sulle ceneri del progetto dell'impianto di compostaggio della giunta Raggi, pur riconoscendo che quella zona ha già dato molto alla città di Roma, avendo ospitato la discarica di Malagrotta, due Tmb, un impianto di smaltimento dei rifiuti speciali, la raffineria e il gassificatore. Ma la risposta non ha convinto i residenti.

"Nonostante lo stesso presidente della commissione parlamentare Ecomafie Jacopo Morrone abbia dichiarato che gli abitanti della nostra zona sono stati sufficientemente martoriati, il Campidoglio rifiuta di valutare aree diverse da Casal Selce per la costruzione del biodigestore, non tenendo nella dovuta considerazione nemmeno l'inidoneità dell'area, più volte espressa e documentata. Basti pensare che i primi carotaggi non sono riusciti perché i camion sprofondavano nel terreno" ha poi aggiunto Elisabetta Musso, presidente del comitato di Casal Selce.

A farle eco Elisabetta Gasparri, presidente del comitato di Castel Guido: "Il sindaco Gualtieri, in quanto Commissario straordinario, ha ottenuto pieni poteri per la realizzazione degli impianti di trattamento rifiuti funzionali al Giubileo, ma è ormai acclarato, per sua stessa ammissione, che tali impianti non saranno pronti prima del 2026, quindi a Giubileo già concluso. Tale carica però gli ha permesso di ignorare le numerose osservazioni alla Valutazione Ambientale Strategica e le evidenze esposte in più occasioni dai cittadini, come la vicinanza alle abitazioni, rifiutandosi di prendere in considerazione aree della città più idonee a ospitare un tale impianto industriale".

La protesta si è conclusa con fischi all'assessora Alfonsi e al dg Filippi e si è poi spostata all'esterno della sala del Consiglio, dove alcuni cittadini hanno manifestato con striscioni e megafoni.