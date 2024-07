Avviati i lavori di riqualifica del parco Mario Moderni

Lunedì 8 luglio sono stati avviati i lavori di riqualificazione del parco Mario Moderni di via della Cava Aurelia. Un intervento importante per il giardino del tredicesimo municipio che punta a diventare luogo di socializzazione.

Infatti l'area verde gode di una posizione strategica vicino alla scuola materna, elementare e ad un asilo nido, rendendosi per natura una zona alta socialità. "Le famiglie che usufruiscono di quel parco ci chiedevano da tempo un intervento. Lo stiamo facendo soprattutto bonificando e curando il verde presente" - ha dichiarato a RomaToday la presidente del municipio XIII Sabrina Giuseppetti.

Nello specifico i lavori prevedono la sistemazione della pavimentazione, la rimozione degli oleandri (non previsti nell’area giochi), dell’alberatura secca che sarà sostituita, dei vecchi cestini della spazzatura e alla pulizia delle condotte di scarico della fontanella e dei canali di scolo. In un secondo momento sarà installato un nuovo gioco adattato ai più piccoli. Ulteriori installazioni non sono previsti nella bonifica dell'area verde a causa delle dimensioni ridotte del parco.