Apertura mercato San Silverio. Castagnetti: "Riqualificazione merito del M5S"

Nella giornata di oggi, venerdì 6 ottobre, nel municipio XIII sarà inaugurato il mercato di San Silverio con tanto di taglio di nastro da parte del sindaco Roberto Gualtieri.

L'annuncio dei lavori terminati era stato dato lo scorso 5 settembre da parte del presidente di municipio, Sabrina Giuseppetti. "Finalmente ci siamo, collaudo fatto, assegnazione dei box agli operatori avvenuta con consegna delle chiavi e così nei prossimi giorni il mercato plateatico di via San Silverio aprirà al pubblico" era stato l'annuncio del mini-sindaco sui suoi canali social. Nuova pavimentazione, box degli operatori, serrande tutti questi i lavori in programma per la riqualificazione del mercato rionale.

Lavori completati ma nessuna data ufficiale, fino a qualche ora fa quando Giuseppina Castagnetta, consigliera del gruppo M5S al tredicesimo municipio ed ex presidente dello stesso, insieme ad Alessio Marsilli e Linda Meleo capogruppo M5S in Campidoglio ne hanno dato l'annuncio. In una nota infatti i pentastellati rinvedicano il proprio lavoro sottolineando come Gualtieri tagli i nastri M5S: "La riqualificazione di questa struttura è frutto di un lavoro fatto nella scorsa consiliatura dal municipio XIII con le attività portate avanti con la presidente Giuseppina Castagnetta. Il lavoro era praticamente pronto da ottobre 2021. Nonostante le difficoltà, non da ultimo il Covid, siamo riusciti a restituire ai residenti e a tutti i romani un importante punto di riferimento sociale e territoriale richiesto da oltre 20 anni".

Su questo punto era già intervenuta nel settembre 2022 Sabrina Giuseppetti che a RomaToday aveva dichiarato: "La precedente amministrazione non era arrivata alla fase di installazione dei box per gli operatori di cui ci siamo occupati noi. C'erano poi aspetti che non andavano bene nel progetto. Inoltre, la ditta ha lamentato dei ritardi nei pagamenti, quindi abbiamo dovuto risolvere anche questo"

Detto ciò i dem fanno propria l'opera: "In silenzio in questi due anni per cercare di risolvere i problemi che abbiamo incontrato sia a livello progettuale che nell’appalto e nell’esecuzione dei lavori. Siamo soddisfatti come amministrazione municipale perché il lavoro che ne è venuto fuori è ottimo, voglio ringraziare l’ufficio tecnico del municipio, il presidente della commissione attività produttive del municipio XIII Maurizio Bonadies e gli assessori Salvatore Petracca e Cinzia Giardini che anche in un momento difficile per lei non ha mai fatto mancare il coordinamento e l’impegno senza il quale questo risultato non sarebbe arrivato".