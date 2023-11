L'asilo nido chiude, educatrici licenziate. Oltre cento bambini da ricollocare

L’asilo nido chiude e ventisei lavoratrici saranno licenziate. Succede a Val Cannuta, in uno dei nidi in concessione di Roma Capitale. La struttura, nella quale verranno effettuati alcuni lavori di riqualificazione grazie ai fondi del Pnrr, non è stata rimessa a bando dal Comune: così alla fine della concessione, il 30 giugno, chiuderà i battenti. Le lavoratrici si ritroveranno senza occupazione, tra loro anche due donne in maternità, mentre gli oltre cento bambini che frequentano quel nido per il prossimo anno scolastico saranno ricollocati altrove. Non saranno ovviamente possibili nuove iscrizioni e il quartiere dovrà rinunciare ad una delle strutture dedicate ai piccoli da 0 a 3 anni.

L'asilo nido chiude: educatrici licenziate

Una doccia fredda per educatrici ed insegnanti, per le famiglie ignare della chiusura totale causa lavori. “Condanniamo fermamente la decisione del Dipartimento Scuola Lavoro e Formazione del Comune di Roma di escludere il nido di Val Cannuta dal bando di gara di settembre 2023 per il rinnovo della concessione. Questa situazione è ancor più allarmante se si considera che la struttura, pur traendo beneficio dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per lavori di ristrutturazione, si troverà a dover licenziare ben 26 lavoratrici, tutte donne”, denuncia la Flc Cgil.

Il sindacato ha dichiarato lo stato di agitazione sottolineando la necessità di una rapida revisione della decisione e di un impegno immediato da parte delle autorità competenti per trovare soluzioni alternative. “Abbiamo più volte chiesto un incontro al Dipartimento ma siamo stati totalmente ignorati” spiega a RomaToday la sindacalista, Paola Grilli. La Flc non esclude di arrivare anche allo sciopero “per tutelare l’occupazione”.

“È difficile non notare come paradossalmente i finanziamenti del Pnrr, che dovrebbero contribuire a rafforzare l'occupazione, in questo caso eliminano posti di lavoro. Le lavoratrici del Nido di Val Cannuta sono vittime di una decisione che si traduce in un grave colpo all'occupazione femminile”. Da qui la richiesta di un dialogo costruttivo attraverso il quale trovare soluzioni “che preservino sia i posti di lavoro delle 26 lavoratrici, sia il diritto delle famiglie di usufruire di un servizio oggi indispensabile sia il diritto delle bambine e dei bambini di frequentare un percorso di crescita in continuità”.

L'impegno del Municipio XIII

Anche il Municipio XIII è impegnato su questo fronte. “Ho chiesto un incontro al Dipartimento ma ancora non c’è stato. Quello che noi potevamo fare come municipio era questo, per il resto non abbiamo competenze e poteri in merito. Credo sia doveroso - commenta la minisindaca Sabrina Giuseppetti - trovare una soluzione che tuteli le lavoratrici”. La presidente ha confermato la ricollocazione dei bambini del nido Val Cannuta altrove. “Il servizio sarà comunque garantito per gli iscritti - ha sottolineato - del resto i lavori con i fondi del Pnrr vanno fatti e da qualche parte bisogna cominciare”.