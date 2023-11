Due nidi chiusi per lavori, niente nuove iscrizioni a Val Cannuta e Casalotti. Il caso arriva in Campidoglio

Due nidi chiusi per lavori, oltre 160 bambini da ricollocare e nessuna possibilità di effettuare nuove iscrizioni con i territori di Val Cannuta e Casalotti che l’anno prossimo si ritroveranno senza due strutture dedicate ai bambini da 0 a 3 anni. C’è preoccupazione in periferia.

Chiudono per lavori due nidi in Municipio XIII

A chiudere i battenti saranno i nidi Val Cannuta, struttura in concessione, e il comunale Fantabosco, entrambi sottoposti a lavori di restyling finanziati con i fondi (oltre tre milioni e mezzo in totale) del Pnrr. Nello specifico riqualificazione funzionale, messa in sicurezza degli impianti e ampliamento: il primo nido, una volta rinnovato potrà ospitare 120 bambini, venti in più degli attuali; quello di Casalotti 90 e non più soltanto 69.

Il timore è legato al presente. Così dopo la denuncia di RomaToday sul caso del nido Val Cannuta dove ventisei lavoratrici rischiano il licenziamento alla scadenza della concessione, ossia il prossimo 30 giugno, il caso è arrivato in Campidoglio.

L'interrogazione in Campidoglio

“Quella dei nidi del XIII municipio è una situazione molto critica, che rischia di degenerare ulteriormente con la chiusura degli asili di Val Cannuta e Fantabosco” hanno scritto in una nota Flavia De Gregorio e Claudia Finelli, rispettivamente capogruppo capitolino di Azione e consigliera della lista civica Calenda Sindaco in XIII municipio, che sulla questione hanno presentato un’interrogazione al Sindaco e l’assessore competente, Claudia Pratelli. "Li invitiamo a risponderci in tempi brevi: le famiglie e le lavoratrici hanno tutto il diritto di sapere quello a cui stanno andando incontro. Già da settembre, infatti, più di 100 bambini avranno necessità di nuove strutture in cui trasferirsi, mentre le 26 educatrici scolastiche che finora si sono occupate di loro potrebbero perdere il lavoro. Non possiamo chiudere gli occhi davanti a tutto questo. La riqualificazione e la ristrutturazione di queste strutture sono più che necessarie, ma finora l’amministrazione non ha fornito le tempistiche con le quali avverranno e non ha chiarito come e dove saranno collocati i bimbi che oggi frequentano questi nidi o che fine faranno le insegnanti e quanti operano al loro interno”, sottolineano le due consigliere.

Azione chiede pianificazione

“Serve una pianificazione, bisogna dare certezze alle famiglie degli iscritti e a quelle che faranno domanda per mandare i propri bambini nei nidi del territorio”, sottolinea ai nostri microfoni Finelli. “Non sappiamo se ad oggi il municipio abbia già stipulato delle convenzioni con i privati per sopperire alla mancanza di due nidi per non provare le famiglie di un servizio così essenziale”.