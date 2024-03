A dieci anni dalla frana apre il cantiere di Villa Veschi. Giuseppetti: "La sicurezza dei cittadini prima di tutto"

Dopo anni di attesa sono partiti i lavori per la messa in sicurezza della collinetta a via Moricca al seguito di una frana che nel 2014 colpì la collina di Villa Veschi.

La frana e il lungo iter

Era il 2014 quando a causa del maltempo frana il pezzo di una collina vicino alla storica Villa Veschi a Valle Aurelia, nel tredicesimo municipio, finendo su alcune baracche e causando sei feriti. Da lì un lungo calvario burocratico (iniziato 2017-2023) con il cantiere che non ha visto la luce

perché come spiega l'ingegner Marco Volpato (marzo 2023, ndr) del dipartimento Csimu "Il progetto è rientrato tra quelli finanziati tramite Pnrr ma non è tra quelli originariamente inseriti nell'elenco. Quindi bisogna aggiornarlo. Per farlo, i progettisti chiedono poco meno di 10.000 euro Iva compresa". In sostanza per mancanza di fondi. Un vuoto su cui però l’attuale Commissione dei Lavori pubblici ha fatto luce.

I lavori

Nella giornata di giovedì 21 marzo il cantiere è stato aperto. Una gioia per i cittadini della zona che da anni aspettavo questa buona notizia. “Grazie anche al consigliere comunale Antonio Stampete e alla Presidente del municipio XIII Sabrina Giuseppetti per l'impegno. Andiamo Avanti!” – è il messaggio del Comitato Cittadini Valle Aurelia.

I lavori di stabilizzazione della frana dureranno all’incirca un anno ma non avranno conseguenze sul parco e nemmeno sull’area ludica con giochi per bambini inaugurata lo scorso ottobre 2023. Anzi i lavori saranno utili per usufruire della parte del parco adesso chiusa.

“Sono molto soddisfatta perché dopo due anni di amministrazione siamo riusciti a far partire un appalto grazie al dipartimento SIMU e all’interessamento della presidenza della commissione dei lavori pubblici per una frana avvenuta nel 2014” – commenta a RomaToday Sabrina Giuseppetti presidente del tredicesimo municipio” - È un lavoro importante perché parliamo di messa in sicurezza, e la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto”.

"Come commissione urbanistica abbiamo seguito fin dall'inizo del nostro insediamento la vicenda" - dichiara Antonio Stampete presidente della commissione lavori pubblici - "In sinergia col Comitato Cittadini Valle Aurelia, municipio XIII e del dipartimento lavori pubblici siamo riusciti ad appaltare e far partire i lavori della messa in sicurezza della collinetta. I lavori dureranno un anno, anche qualcosa in meno".