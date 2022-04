Zoo Capitale, al Trullo sono tornate la “capre tosaerba”

Roma è spesso celebrata come la città più verde d’Europa. E’ anche il comune agricolo che vanta la maggiore superficie tra le capitali del vecchio continente. Ma anche sul piano faunistico non è una metropoli che sfiguri.

La ricca biodiversità che caratterizza la Capitale, è frutto del ritorno di alcune specie animali, come i lupi, o dell’introduzione di esemplari cosiddetti alieni, com’è nel caso dei parrocchetti. Ma Roma è anche la città dei cinghiali, la cui presenza è quotidianamente segnalata soprattutto nel quadrante settentrionale. E poi ci sono le volpi: ormai vengono avvistate, oltre che nei parchi urbani, anche all’interno delle aree più densamente abitate.

Nello zoo capitale un capitolo particolare merita il territorio di Arvalia. Nel municipio XI sono però soprattutto gli animali “da cortile”, più che quelli selvatici, ad essere frequentemente avvistati per le strade. Greggi di pecore vengono spesso segnalate a Marconi, cavalli a Corviale e le capre al Trullo. Queste ultime hanno fatto nuovamente capolino.

Tra le strade del quartiere, nella giornata del due aprile, è stato fotografato un gregge di capre dal candido manto. I residenti sono ormai abituati alla loro presenza ed all’abitudine che hanno questi animali di prendersi cura delle siepi. Non sono le capre tosaerba che erano state promesse dall’amministrazione Raggi per tosare i giardini ed i parchi pubblici. Ma svolgono ugualmente la loro funzione di giardinieri.

“Come da tempo accade la presenza di questi animali ci riporta alla memoria le origini bucoliche di questo territorio, che al Trullo tributa loro anche una strada, via monte delle capre – ha ironizzato il vicepresidente del consiglio municipale Marco Palma (Fdi) – peraltro non si occupano solo di siepi, ma anche di alberature e piante intestanti lasciate in condizioni di abbandono”. Un compito a cui assolvono rischiando di creare qualche danno alle auto parcheggiate dai residenti, per questo comprensibilmente preoccupati.