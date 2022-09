Trullo, via Massa Marittima pedonale per un giorno

In occasione di della Settimana Europea della Mobilità, il Municipio Roma XI restituisce ai pedoni, ma più specificamente ai bambini via Massa Marittima, nel quartiere Trullo.

Infatti per un giorno, da mercoledì 21 settembre fino alle ore 18 di giovedì 22 settembre l'ingresso su via Massa Marittima, da via Capalbio a via Campagnatico e piazza Caterina Cietti sarà consentito soltanto ai pedoni. Una scelta in chiave sensibiliazzione dei cittadini sul tema della mobilità sostentibile e sul rispetto dell'ambiente. Con questa iniziativa i bambini del Nido "Giò e Giò", della Scuola dell'Infanzia e della Primaria Collodi potranno dunque raggiungere le loro aule a piedi e in piena sicurezza. Per l'occasione giovedì mattina, dalle ore 9 alle 12.30, ci saranno numerose attività all'aperto, organizzate dal Municipio in collaborazione con l'associazione Art Ludik.

Gianluca Lanzi presidente dell'XI Municipio ha spiegato così la scelta di rendere pedonale, a tempo limitato, via Massa Marittima: "Il Municipio XI aderisce alla Settimana Europea della Mobilità e alle iniziative dell'Amministrazione con la pedonalizzazione di una importante strada nel quartiere Trullo che abbiamo scelto per la presenza di numerose scuole. Per un giorno i genitori potranno accompagnare a scuola i propri figli a piedi senza dover prestare attenzione alle automobili e i bambini si riapproprieranno della strada e del proprio quartiere, grazie al gioco e alle attività ludiche e didattiche. Questa giornata ci permetterà di sperimentare una delle proposte contenute nel nostro programma nata dal confronto avvenuto col quartiere, e in particolare con il Comitato Scuola e Territorio".