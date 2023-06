L'ufficio anagrafico del Trullo chiuso dal 2018, tuona l'opposizione: "Intervenga l'Amministrazione"

Nel municipio XI tiene banco la situazione legata alla sede dell’ufficio anagrafico in via Campagnatico presso il mercato del Trullo, che è chiuso dal 2018. Lo sportello decentrato era nato come supporto ai cittadini da quasi 5 anni ha chiuso i battenti. Non un caso isolato visto che il servizio demografico è sospeso anche presso le sedi di Marconi e Corviale (via Marino Mazzacurati), con i residenti che potranno utilizzare durante l’estate 2023 soltanto la sede di via Portuense 579.

"Durante le festività di fine anno, a causa del personale che si assenta per le ferie – ha spiegato il Minisindaco – alcuni servizi vengono ridotti. Si tratta di fare delle scelte meno dolorose e la sede del Trullo, essendo la più vicina all'anagrafe centrale, è quella più soggetta alla temporanea chiusura" dichiarava l’ex minisindaco Mario Torelli nel 2018.

Un problema su cui adesso preme Valerio Garipoli Capogruppo di Fratelli d'Italia e Vice Presidente Commissione Affari Generali in Municipio XI inv virtù del fatto che non è in programma nessuna riorganizzazione dell'ufficio e questo va a discapito dei cittadini. Garipoli per questo chiede l'intervento dell'Amministrazione: “È compito e dovere dell'attuale Amministrazione e Maggioranza di Centrosinistra 2021-2026 trovare i mezzi, gli strumenti e le risorse necessarie per la risoluzione della problematica/criticità e riapertura dello sportello anagrafico. Riprogrammare l’apertura dell’ufficio anagrafico al Trullo con il ripristino dei servizi resta centrale e fondamentale per i residenti e soprattutto per gli anziani”.