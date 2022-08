Al Trullo un centro giovanile e aule studio con i soldi della Regione

Un hub polifunzionale e centro giovanile in un immobile regionale al Trullo. E' quanto deciso dalla giunta regionale del Lazio, ente proprietario della struttura che si trova a via Monte delle Capre 23 e verrà affidata a DiSco, l'ente che si occupa di diritto allo studio.

Ad aprile scorso, con la delibera 189, l'amministrazione Zingaretti stabiliva il "programma regionale di interventi per messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana", approvando una serie di attività da finanziare con il fondo per la progettazione di opere pubbliche, annualità 2022-2025. Tra i progetti meritevoli di stanziamenti finanziari c'è quello riguardante l'immobile nell'XI municipio, rientrante nel patrimonio indisponibile della Regione.

DiSco avrà dunque a disposizione 100.943,45 euro per la progettazione relativa alla ristrutturazione, adeguamento e trasformazione dell'edificio. Nello specifico, l'ente regionale dovrà occuparsi della realizzazione di opere generali come la ristrutturazione edilizia dell'immobile e l'efficientamento energetico, abbattimento delle barriere architettoniche, la suddivisione funzionale dei due piani nel rispetto della flessibilità degli spazi, connessionni digitali, postazioni.

Al piano terra ci saranno spazi flessibili suddivisi da pareti mobili con impianti audio-video, una sala di registrazione, una sala relax e i servizi. Al primo piano l'area co-working e co-studying con servizi. L'esterno dell'immobile verrà abbellito con un murales che sarà il layout identitario del luogo. Per realizzarlo, la direzione politiche giovanili selezionerà uno street artist tramite procedura pubblica.