Trullo, addio ai tralicci: da maggio partono rimozioni attese da anni

La notizia della rimozione dei tralicci era stata annunciata già nel corso di un’assemblea pubblica, svoltasi nell’ottobre del 2022. Ora, però, sono stati anche formalizzati i tempi necessari per avviare i lavori.

Una notizia a lungo attesa

L’elettrodotto che attraversa il municipio XI, dal Trullo a Corviale, passando per il Monte delle Capre e Casetta Mattei, prosegue fino al municipio XII. È composto da decine di tralicci che, ora, verranno abbattuti. “Abbiamo definito con i tecnici di Terna le fasi dell’intervento” ha annunciato il presidente del municipio XI Gianluca Lanzi, attraverso i propri canali social. A giorni l'avvio del cantiere.

Addio ad una presenza scomoda

“I lavori cominceranno entro la prima metà di maggio – ha spiegato a Romatoday il minisindaco – si parte da via degli Arvali e già dalla prima tranche, perché l’intervento è previsto per tratte, si arriverà a rimuovere quelli presenti in viale Ventimiglia, al Trullo. Significa che sin da subito, la portata di quest'operazione, sarà ben evidente” perché è nel quartiere popolare che risulta particolarmente impattante. I cavi passano infatti sopra i lotti dell’Ater a poca distanza dalle abitazioni, da una scuola, ed anche da un’area giochi molto apprezzata.

Il cronoprogramma dei lavori

Sul piano operativo “verranno prima rimossi tutti i cavi di ciascuna tratta che – ha chiarito Lanzi - include dieci o dodici tralicci. Poi questi ultimi vengono abbattuti” e non interrati come per anni era stato ipotizzato. Terna ha infatti trovato un’alternativa all’utilizzo di queste infrastrutture senza il bisogno di incorrere in laboriosi scavi. Significa anche risparmiare sul tempo necessario a chiudere i cantieri.

“Le operazioni dovrebbero concludersi entro quattro mesi e poiché il municipio XI sarà il primo ad esserne interessato” ha commentato Lanzi – possiamo dire che siamo ad un passo dal centrare un obiettivo tanto atteso dai residenti, di portata storica”.