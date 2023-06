Strade scolastiche: da Portuense al Trullo una nuova giornata con i giochi di strada

Mercoledì 31 maggio è stato vietato il traffico in via Pietro Blasema (zona Marconi), via Filippo Tajani (Portuense) e via Massa Marittima (Trullo) per via dei giochi di strada che ha coinvolto gli studenti di diverse scuole del municipio XI.

L'iniziativa rientra nel filone delle tante manifestazioni svolte in altre zone della Città per rendere pedonali le strade davanti le scuole per una maggiore sicurezza, in entrata e in uscita dai plessi. L'obiettivo è quello di avere strade davanti le scuole chiuse al traffico un tassello importante oltre che per la sicurezza per la moblità sostenibile con riduzione dell'inquinamento, garantire la salute e la sicurezza stradale favoriscono il gioco libero, lo sport e contribuiscono ad incentivare l'autonomia e lo sviluppo di comunità educanti.

Tutti gli studenti per l'occasione sono stati protagonisti con giochi, canti e balli. Sono state coinvolte le scuole “Cuoco” dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Bagnera”, alla scuola dell’infanzia statale “Maria Letizia Giuliani”, alla scuola dell’infanzia comunale “Mondo incantato”, alla scuola primaria “Vaccari” dell’Istituto Comprensivo “Piero Terracina”, al progetto ponte e alla scuola dell’infanzia comunale “Vaccari”, alla scuola primaria “Collodi” dell’Istituto Comprensivo “Antonio Gramsci”, alla scuola dell’infanzia comunale “Collodi” e al nido “Giò e Giò.

Presenti anche Ambrit International School, ad Artludik, a LiFra Associazione Culturale, al Teamvignapia, al Gruppo “Marconi” della Polizia locale di Roma Capitale, alla Protezione Civile SOS ROMA Soccorso e a Nuova Acropoli Italia.