Via libera al progetto per riaprire via Bibbona, chiusa dal 2014

Il municipio vuole riaprire completamente al traffico via Bibbona. La strada, all’altezza dell’incrocio con via Careggine “alta”, ha subito uno smottamento che ne ha causato la prolungata chiusura.

Tredici anni di transenne

Il dissesto si è verificato nel 2009 e da allora, nella parte “alta” di via Bibbona, una traversa di via del Trullo, sono arrivate le transenne. Il rischio, però, è che in assenza d’interventi possa verificare una “accentuazione dello smottamento”. Un pericolo messo nero su bianco da una nota che, il dipartimento di protezione civile, ha firmato nell’ottobre del 2022. Ed un aggravio della frana, com’è intuibile, avrebbe effetti anche sulla sicurezza pubblica.

L'iniziativa del municipio

“Questa strada è chiusa del 2014 a causa di uno smottamento – ha spiegato il presidente Gianluca Lanzi – in tutti questi anni non ci sono stati interventi né atti di alcun tipo, finalizzati a risolvere il problema e riaprire la strada”. Ma ci sono delle novità perché, come ha annunciato il minisindaco “lunedì 13 marzo abbiamo approvato lo studio di fattibilità che consentirà di effettuarli lavori di consolidamento del versante”.

L'intervento previsto

Si tratta di un primo passo per riportare la normalità nella zona. Perché, con quel procedimento, l’amministrazione municipale potrà chiedere i soldi al comune per poter intervenire. Il lavoro, che costerà complessivamente 1,7 milioni di euro, prevede un consolidamento “tramite una struttura di tipo berlinese” si legge nella delibera di Giunta “di tipo flessibile e realizzata tramite cortine di micropali in considerazione del terreno degli spazi a disposizione. Poi, via Bibbona, dopo 13 anni potrà tornare ad essere interamente transitabile.

Un'area di proprietà privata

La zona di via Bibbona che è transennata, si trova su un versante d’una proprietà privata. Però, si legge nella delibera di Giunta, “nonostante le ricerche catastali e ipotecarie, non è stato possibile individuare il proprietario univoco”. In considerazione della potenziale “accentuazione dello smottamento”, provvederà il municipio, con i fondi di Roma Capitale, a far realizzare l’intervento.