Trullo, ecco la nuova caserma dei carabinieri. I cittadini: "Finalmente c'è presidio di sicurezza"

Il Trullo ha una nuova caserma dei Carabinieri. E' stata infatti inaugurata oggi, lunedì 16 novembre, la nuova Stazione alla presenza del Comandante Generale dell'Arma, accompagnato dal Comandante Interregionale Podgora e dal Comandante della Legione Lazio e con la partecipazione del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, della Sindaca della Capitale, Virginia Raggi, del Prefetto di Roma Matteo Piantedosi e del rappresentante dell'XI Municipio.

Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni volte a prevenire la diffusione del contagio del Covid-19, L'istituzione di questo reparto rappresenta la prima concreta attuazione del più ampio progetto di razionalizzazione e potenziamento dei presidi delle Forze di polizia nel territorio della Capitale, il cosiddetto Piano Roma avviato nel 2016 con la stipula dell'accordo interistituzionale tra il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Roma e Roma Capitale.



Il nuovo presidio dell'Arma assorbe e riqualifica una porzione della ex caserma Donato di via del Trullo 533 ed è stata realizzata con il contributo del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche, a seguito dello stanziamento di un milione di euro acquisito dai fondi CIPE.

L'istituzione della nuova Stazione dell'Arma soddisfa le legittime aspettative dei cittadini del quartiere e consente al sistema di sicurezza e prevenzione della Capitale, facente capo al Prefetto, di disporre di un ulteriore presidio, adeguando alle mutate esigenze del territorio l'assetto dell'Arma dei Carabinieri, così da rafforzare il cosiddetto servizio di "prossimità" per fornire risposte più puntuali, concrete ed efficaci alle istanze di sicurezza e alle eventuali richieste di assistenza e soccorso della cittadinanza locale.



La Stazione del Trullo opererà alle dipendenze dell'Eur ed estenderà la propria competenza territoriale sui quartieri Trullo, Corviale e Magliana. La stessa incrementerà la presenza del personale dell'Arma su quei territori e svilupperà, inoltre, una maggiore capacità di controllo e di contrasto ai fenomeni criminali su circa 22 chimetri quadrati del territorio capitolino, consentendo altresì ai circa 52.000 cittadini residenti di avere a portata di mano un presidio in grado di riceverli per la presentazione di denunce, la richiesta di informazioni ovvero solo per scambiare, come spesso accade, parole di conforto e rassicurazione.

"Per il Trullo, per questo quartiere, era un'opera attesa da tempo e siamo molto contenti che oggi sia presente un punto dei Carabinieri, una Stazione, che potrà rappresentare un primo accesso dei cittadini nei confronti di questo personale che è qui per supportare la popolazione e supportare la città. Siamo contenti che sia arrivata a conclusione questa lunga attesa", ha commentato la sindaca Raggi al termine dell'inaugurazione.

"Sono contentissimo perche' finalmente c'è al Trullo un presidio di sicurezza per i cittadini e i negozianti della zona. Una decisione 'santa e benedetta' - racconta alla Dire Nicodemo Lucà, storico abitante e commerciante del Trullo e responsabile della Rete d'Impresa 'I Love Trullo' - Ne avevamo proprio bisogno, soprattutto noi commercianti. Circa un anno e mezzo fa qui abbiamo registrato 17 furti con scasso in un solo mese. Ci sentivamo un po' abbandonati".