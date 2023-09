Taglio alberi al Trullo: residente sale su un olmo per bloccare l'abbattimento

Sono scesi in strada per scongiurare l'abbattimento - programmato - degli ultimi alberi rimasti al Trullo. In sei, dopo aver esposto un cartello con la scritta "La morte civile", hanno protestato per evitare che gli olmi venissero abbattuti. Fra loro una irriducibile, che è salita su una delle alberature destinate alla motosega, bloccando per due ore i lavori. È successo alle 12:00 di mercoledì 13 settembre in viale Ventimiglia, con la residente convinta a scendere alle 14:00, dopo aver ottenuto la possibilità di poter parlare con l'assessora all'Ambiente del XI municipio Arvalia Daniela Gentili. Sul posto è stato necessario l'intervento delle volanti della polizia, con gli agenti che hanno poi identificato i promotori della protesta "green".

Sulla strada che attraversa i lotti popolari del Trullo sono infatti in programma gli abbattimento degli ultimi olmi rimasti in piedi. Già a settembre del 2022 l’abbattimento degli alberi aveva scatenato le proteste dei cittadini. In quell’occasione era intervenuta anche l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini, incontrando i residenti. Anche il municipio XI si era interessato del caso, per ricordare che dell’iniziativa in corso non era responsabile l’ente di prossimità ma anche per annunciare che gli alberi tagliati sarebbero stati sostituiti.

Oggi una nuova protesta, che segue la diffida - firmata lo scorso 4 agosto - dall’associazione nazionale “l’Altritalia Ambiente” in difesa di 10 olmi che sono “gli ultimi restanti di un totale di oltre 70” si legge nel provvedimento “dal rilevante valore sia ecologico che di identità culturale per la comunità locale”. L’associazione, che ha provveduto anche ad affidare una perizia sulle alberature a uno studio tecnico agroforestale, aveva chiesto di non procedere ai nuovi tagli e anche di verificare se fosse stato richiesto il nulla osta della Soprintendenza.