Una targa in ricordo di Gabriele Galloni, il poeta del Trullo deceduto a 25 anni

In piazza Caterina Cicetti c’è una nuova targa. E’ stata realizzata dal municipio XI in ricordo di un abitante che ha lasciato una traccia concreta del proprio passaggio.

Il poeta del Trullo

La targa è dedicata a Gabriele Galloni, il giovane poeta nato e cresciuto al Trullo. Scomparso un anno e mezzo fa, ad appena 25 anni, nel corso della sua giovane esistenza Galloni ha coltivato la propria passione per la letteratura ed in particolare per la poesia. “Le sue poesie sono state tradotte anche in russo e pubblicate in diverse antologie di critica letteraria. Aveva talento e amava scrivere” ha dichiarato il presidente municipale a margine dell’inaugurazione della targa, appuntamento a cui ha preso parte anche lrma Bacci , la mamma di Gabriele il neo direttore generale dell’Ater Riccardo Mongelli e la banda musicale della polizia locale di Roma Capitale.

Dai primi lavori, con l’Istituto Rossellini, dove si è diplomato, è passato rapidamente a scrivere per riviste specializzate, come Pangea per la quale si è occupato della rubrica “Cronache della fine”, frutto di interviste fatte ad una dozzina di persone che erano malate terminali. Iscrittosi alla facoltà di lettere moderne, nel 2015 ha incontrato il poeta Antonio Veneziani. Al suo attivo ha diverse pubblicazioni la prima delle quali, “Slittamenti”uscita quando aveva appena 22 anni.

Una passione da ricordare

“Vorrei che la storia di Gabriele fosse conosciuta ancor più di quanto non lo sia già perché mi piacerebbe che ai giovani arrivasse il messaggio che bisogna coltivare le proprie passioni, magari facendosi aiutare dalla famiglia, dalla scuola o dalle persone che si hanno vicino” aveva dichiarato Irma Bacci, in un’intervista rilasciata a Romatoday. La richiesta della mamma del giovane poeta è stata raccolta dal municipio XI.

“Abbiamo voluto scrivere il suo nome – ha spiegato il presidente Lanzi - per ricordarlo con una targa al Trullo, nel quartiere dove è cresciuto e che ha ispirato parte della sua produzione letteraria. I suoi scritti, le sue poesie hanno lasciato un segno indelebile. Vogliamo che la memoria di Gabriele sia testimonianza per i più giovani, soprattutto per la passione con cui ha coltivato i suoi sogni".