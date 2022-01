Al Trullo un parco sulla collina cara a Pasolini

Un parco con uno spazio destinato agli orti urbani nella collina di Monte Cucco. E’ questa la richiesta che arriva dal territorio della quale, il consiglio del municipio xi, ha deciso di farsi carico.

Pasolini ed il Trullo

L’area è quella che sovrasta il Trullo, un territorio che ha fornito molti spunti a Pier Paolo Pasolini. E’ stato fonte d’ispirazione per alcuni passaggi del romanzo “Una vita violenta” e, soprattutto, la collina di Monte Cucco è stata la cornice per l’ambientazione di Uccellacci Uccellini, il film interpretato nel 1966 da Totò e Ninetto Davoli.

L'iter amministrativo bloccato

Lo collina cara a Pasolini è anche oggetto di una compensazione urbanistica che prevede la realizzazione di un parco, con un intervento da due milioni e mezzo a carico di un soggetto privato. Il municipio ha deciso di chiedere al sindaco di sbloccare l’operazione per destinare al Trullo uno dei luoghi più iconici del territorio.

La collina di Monte Cucco

La collina di Monte Cucco fa parte della riserva naturale della Valle dei casali e che offre un suggestivo affaccio sulla capitale. Si estende su un’area di 6,4 ettari ed al suo interno ospita alcuni edifici abbandonati, come villa Baccelli, la Vaccheria e soprattutto la torre di Righetti. Quest’ultimo è sicuramente il manufatto più noto. Si tratta di un vecchia casina di caccia, di cui oggi rimane il corpo circolare, realizzata nell’Ottocento su pre-esistenti reperti archeologici. L’edificio è stato testimone di un’epoca in cui, l’area, era ancora immersa nella campagna romana. Un paesaggio che è rimasto invariato, intorno alla torre, e che ora s’intende valorizzare.

Il pressing del municipio XI

“La realizzazione del parco nella collina di Monte Cucco è un’opera fondamentale nel nostro programma di governo – ha dichiarato il presidente del municipio xi Gianluca Lanzi, soddisfatto per l’approvazione del provvedimento in aula consiliare. L’atto “rafforza la nostra volontà di realizzare un grande parco verde che possa tutelare la vocazione paesaggistica, storica e culturale dell'area e che preveda al suo interno anche gli orti urbani, così come richiesto dai cittadini e dall'associazione di promozione sociale Trullo al verde”. Al Campidoglio il compito di dar seguito alla richiesta arrivata dall’ente locale.