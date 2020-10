Trullo, nella Caserma Donato arriva nuova stazione dei carabinieri: "Così miglioriamo la sicurezza"

Per migliorare la sicurezza dei cittadini, a breve, una porzione della Caserma Donato, del Demanio Militare, in via del Trullo 533, ospiterà la Stazione dei Carabinieri Roma Trullo.

"Un nuovo presidio sul territorio particolarmente sollecitata dai residenti e dalle autorità locali, i quali da anni lamentano un crescente stato di degrado sociale e insicurezza", si legge in una nota dell'Arma.

La nuova stazione del Trullo, oltre a soddisfare le legittime aspettative dei cittadini del quartiere, consentirebbe all'Arma di Roma di poter disporre di un dispositivo più rispondente alle esigenze di sicurezza di quell'area.

Il nuovo presidio dei Carabinieri avrà competenza territoriale sui quartieri Trullo, Corviale e Magliana Vecchia particolarmente sensibili, sottraendoli alle attuali giurisdizioni delle già esistenti Stazioni di Roma Torrino Nord e Roma Villa Bonelli, alleviando così il loro carico di lavoro, sviluppando, di conseguenza, una maggiore e più aderente capacità di controllo del territorio e di contrasto ai fenomeni criminali.