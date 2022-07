Municipio XI, due milioni per sistemare strade e marciapiedi: arriva il via libera

E’ arrivato il via libera necessario per far partire i lavori sulle strade del municipio XI. La giunta Lanzi, nella giornata del 26 luglio, ha infatti approvato i progetti destinati a migliorare la viabilità nel proprio territorio.

I fondi a disposizione

I lavori, che superano un importo di oltre due milioni di euro, prevedono interventi per il rifacimento stradale in via di Generosa, via Castiglione della Pescaia e via Monte delle Capre nel quartiere Trullo per un totale di 1.657.895,38 euro. Un ulteriore intervento per 540.856,75 euro riguarda il rifacimento del tratto stradale e dei marciapiedi di via della Muratella.

"Si tratta di investimenti che miglioreranno la qualità della viabilità di importanti strade con risorse importanti e utili alla manutenzione e alla cura di territori che vogliamo più vivibili e sicuri. Questi lavori si inseriscono in un piano più ampio e che, di concerto con i Dipartimenti di Roma Capitale punta a interventi migliorativi che coinvolgeranno il territorio municipale” ha spiegato il presidente Gianluca Lanzi.

Quando partono i lavori

Il piano triennale degli investimenti è parte del bilancio di Roma Capitale. I municipi, così come i dipartimenti, devono fare la progettazione per non perdere i fondi e nel caso del municipio XI, avendo a disposizione un importo superiore ai 500mila euro, serviva un progetto di fattibilità e l’approvazione della giunta. I lavori non partiranno subito però. I prossimi passaggi prevedono lo sblocco dei fondi da parte della ragioneria e la gara.

L’avvio dei cantieri, ora che i progetti sono stati approvati, è previsto per il 2023. “La nostra intenzione – ha dichiarato il minisindaco del municipio XI – è di utilizzare tutti i fondi che si renderanno via via disponibili per interventi di manutenzione e miglioramento della qualità di strade e percorsi pedonali”.