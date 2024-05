Al via i lavori di smantellamento dei tralicci al Trullo. "Intervento storico"

Martedì 28 maggio a viale Ventimiglia al Trullo sono iniziati i lavori di abbattimento dei tralicci dell’alta tensione che passavano sopra le case dei residenti. Uno smantellamento reso possibile dalla realizzazione di un nuovo collegamento in cavo interrato a 150 kV tra la Stazione Elettrica Magliana RT e la linea “Magliana-Ponte Galeria” e gradito ai cittadini che lo attendevano da anni. Adesso partirà la riqualifica dell’area che diventerà una piazza verde.

“Siamo molto contenti. La rimozione di questi tralicci era attesa da decenni” – commenta il sindaco Gualtieri accolto con entusiasmo dai residenti– “Ringrazio Terna per il lavoro e l’assessora Segnalini”. Il Primo cittadino poi specifica: “Entro giugno saranno completati i lavori su viale Ventimiglia e poi si proseguirà per Casetta Mattei. Si tratta di un intervento importante perché si recupera un pezzo di città che potrà essere riqualificato. Uno spazio così grande merita di avere molto verde ed essere dato ai cittadini”. Le operazioni interesseranno anche le linee elettriche ricadenti nelle due Riserve Regionali Naturali di Tenuta dei Massimi e Valle dei Casali.

Parla di “intervento storico per il municipio e per il Trullo” Gianluca Lanzi presidente del municipio XI che aggiunge – “I tralicci erano diventati un simbolo in negativo del territorio. Adesso grazie al Comune e Terna cancelliamo questa negatività dal paesaggio urbano e restituiamo bellezza e vivibilità ai cittadini”.

Il lavoro svolto da Terna rientra nelle attività di demolizione dei 15 km di linee elettriche aeree che attraversano Roma (costo complessivo dell’operazione 8 milioni di euro). Nello specifico saranno rimossi in tutta Roma 65 tralicci col recupero di ben 30 ettari territorio. Così Pier Francesco Zanuzzi, Direttore Rete di Trasmissione Nazionale di Terna parla dei lavori: “Oggi diamo il via ai lavori di demolizione di una tratta di linea elettrica aerea nel quadrante sud-ovest di Roma. Un lavoro reso possibile grazie alla collaborazione con gli enti e istituzioni locali, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e di liberare il territorio. In particolare interesserà oltre 15 km di linee elettriche aeree”. Infatti obiettivo del Protocollo d’Intesa stipulato da Terna con il Comune è quello di dare un nuovo assetto alla rete elettrica di Roma migliorando la qualità del servizio di trasmissione elettrica e la razionalizzazione di ampie porzioni di rete ad alta tensione della città, per ridurre l’impatto sull’ambiente e sul paesaggio urbano.

“Acquisteremo una nuova piazza” – dichiara Ornella Segnalini ass. ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture di Roma – “È un’iniziativa importante che parte da lontano, da un vecchio progetto che abbiamo ereditato. Venuti a conoscenza dei tralicci ci siamo interessati alla vicenda e in poco tempo, dall’ottobre al dicembre 2022 abbiamo sbloccato la situazione. Finalmente riavremo una nuova piazza”.