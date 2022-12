Via i tralicci che passano sopra le case e vicino alla scuola: saranno tutti interrati

I tralicci di viale Ventimiglia saranno rimossi. Tutti. E’ stata finalmente accolta la richiesta dei residenti del Trullo, preoccupati per la presenza dell’elettrodotto. I pali dell’alta tensione, con i lori cavi, “passano sopra le case e vicino alla scuola elementare Collodi” aveva ripetuto per anni il comitato di quartiere La Torretta.

Il progetto complessivo

La preoccupazione, per questo elettrodotto che percorre nella sua interezza la principale via del Trullo attraversando i lotti popolari, era stata espressa dai residenti anche in occasione di un recente incontro con il municipio e con Terna. E’ stata proprio l’azienda presieduta da Donnarumma a comunicare, nell’ambito di un intervento più ampio, che porterà alla demolizione di 15 km di linee aeree tra i municipi XI e XII, anche l’abbattimento dei tralicci presenti al Trullo. La firma del decreto autorizzativo da parte del Ministero, si legge ancora nella nota diffusa da Terna, "arriva a seguito di un importante lavoro di collaborazione e dialogo tra Terna e l'amministrazione comunale. Proprio nelle scorse settimane, la società che gestisce la rete elettrica di Roma ha incontrato i cittadini interessati dal passaggio delle attuali linee aeree per presentare il piano delle attività, confermando così l'attenzione alle esigenze dei territori”.

Un intervento strategico

“L’autorizzazione rilasciata per il riassetto della rete ad alta tensione, con oltre 2 milioni di euro di investimenti, è una splendida notizia che avevamo anticipato ai residenti durante l'assemblea pubblica svoltasi al Trullo lo scorso 3 ottobre insieme ai vertici di Terna” ha commentato il presidente del municipio XI Gianluca Lanzi. “Si tratta di un intervento strategico che comprende la demolizione delle linee dell'elettrodotto che attraversano il Municipio XI, dal Trullo a Monte delle Capre e Casetta Mattei, fino al XII Municipio. È un’operazione molto importante, auspicata da decenni che - ha sottolineato il minisindaco - cambierà il volto e lo skyline dei nostri quartieri”.

Il provvedimento richiesto da dieci anni

Già nel 2013 l’amministrazione municipale aveva approvato un atto che spingeva l’allora presidente Maurizio Veloccia ad attivarsi per chiedere “un piano di rimozione o di interramento degli elettrodotti”. Ci fu anche chi, all’epoca, parlò di una “giornata storica”. Ma in realtà la questione si rivelò più complessa del previsto perché, come aveva successivamente avuto modo di chiarire lo stesso Veloccia, “prima di tutto” era necessario che “FFSS, proprietaria dell’elettrodotto” lo cedesse a Terna. Rispetto a quella situazione, sono stati compiuti molti passi avanti e, l’abbattimento delle decine di tralicci che insistono su viale Ventimiglia, ne costituiranno la plastica rappresentazione.

Una promessa mantenuta

“Arrivare a questo traguardo non è stato un processo semplice. Lo abbiamo promesso ai cittadini” ha ricordato l’assessora comunale nai lavori pubblici Ornella Segnalini, che ha riconosciuto la necessità di “risolvere una situazione che sembrava sospesa, in cui a rimetterci erano le persone che vivono in questo quartiere. Raccolte tutte le esigenze, anche relative al progetto di sistemazione delle nuove alberature di viale Ventimiglia, ci siamo attivati riuscendo a ottenere dal Ministero un provvedimento risolutivo che ha sbloccato lo spostamento della rete elettrica. Oggi gli abitanti del Trullo possono essere certi che avranno una strada sicura, libera da infrastrutture obsolete e migliorata dal punto di vista del decoro”.